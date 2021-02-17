Regatas da Prada Cup são adiadas devido a lockdown na Nova Zelândia

Crédito: Divulgação

O governo da Nova Zelândia decretou lockdown no país e as regatas da Prada Cup, preliminares da America’s Cup, foram adiadas. Os matches entre Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Team UK ocorrem em Auckland.

Os italianos do Luna Rossa lideram por quatro a zero. Quem fizer sete vitórias avança para enfrentar o Emirates Team New Zealand.

O bloqueio na Nova Zelândia foi de 72 horas, impactando a realização das regatas de quarta-feira 17).

A vila do evento não estará aberta ao público durante este período.

A America’s Cup Event Ltd trabalhará com as autoridades e agências relevantes nos próximos dias para lidar com a situação.

Na frente no placar, os italianos querem manter o foco lá no alto para não perder vantagem.

- Estamos felizes. Devemos aproveitar os dias para treinar e melhorar. Podemos sentir os italianos torcendo por nós. O suporte que recebemos é incrível. As pessoas pensam que a Itália tem tudo a ver com futebol, mas velejar é uma boa pedida no momento - disse Francesco Bruni, do Prada.

O comandante do INEOS Team UK é o multicampeão olímpico Ben Ainslie, o mesmo que rivalizou com Robert Scheidt na Laser nos jogos de 98 e 2000.

- Dia difícil não estamos felizes com isso, porque podemos velejar muito melhor. Demos duas regatas de graça para esses caras; fomos ruins o suficiente na linha de largada.

O INEOS Team UK estava com 100% de aproveitamento na fase de classificação para a America’s Cup.

Avançou direto às finais, deixando o embate para American Magic e Luna Rossa.