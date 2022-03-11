Regata Paulo Gonçalves acontece no próximo final de semana em Rio Grande (RS) e Pelotas (RS)

Com percurso iniciando em Rio Grande e destino a cidade de Pelotas completando 25 milhas na ida e mais 25 na volta, a tradicional Regata Rio Grande-Pelotas-Rio Grande homenageia o ex-Comodoro, Paulo Gonçalves, conhecido por Pilecão. O evento que será realizado no final de semana 19 e 20 de março terá largada no sábado,19, às 11h, em frente à Sede do RGYC. O retorno será no domingo,20, às 11h, com largada do Clube Saldanha da Gama.

A Regata integrará as Classes de Oceano ORC, RGS e Cruzeiro em um lindo espetáculo de união e travessia pela Lagoa dos Patos.

Paulo Gonçalves- Pilecão

Aficionado pela Vela, o professor e dentista Paulo Gonçalves trabalhou muito pelo RGYC e deixou assim a sua marca indelével no clube rio-grandino. O Yacht era a sua segunda casa onde criou seus três filhos e velejadores Sérgio Augusto Gonçalves, Paulo César Gonçalves (Pilequinha) e Alberto Gonçalves (Coalhada) junto a sua esposa Emy Gonçalves.

A Regata Rio Grande- Pelotas- Rio Grande que ocorre desde os anos 50 é tradicional na programação do Clube náutico e a partir dessa edição levará o nome de Paulo com objetivo de eternizar sua travessia por nossas vidas.

Para o RGYC é uma honra contar com todos os seus velejadores nesse percurso em admiração e respeito ao nosso eterno e admirável navegador.

Inscrições:

Os velejadores devem se dirigir a Secretaria do RGYC para realizar a sua inscrição e receber o Aviso de Regata. Um grupo de Whatts App será criado para o evento.Mais informações pelo 53-98137-8444.