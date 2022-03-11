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Regata Paulo Gonçalves acontece no próximo final de semana em Rio Grande (RS) e Pelotas (RS)

Evento ocorre entre os dias 18 e 19 de março...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 10:36

Publicado em 11 de Março de 2022 às 10:36

Com percurso iniciando em Rio Grande e destino a cidade de Pelotas completando 25 milhas na ida e mais 25 na volta, a tradicional Regata Rio Grande-Pelotas-Rio Grande homenageia o ex-Comodoro, Paulo Gonçalves, conhecido por Pilecão. O evento que será realizado no final de semana 19 e 20 de março terá largada no sábado,19, às 11h, em frente à Sede do RGYC. O retorno será no domingo,20, às 11h, com largada do Clube Saldanha da Gama.
A Regata integrará as Classes de Oceano ORC, RGS e Cruzeiro em um lindo espetáculo de união e travessia pela Lagoa dos Patos.
Paulo Gonçalves- Pilecão
Aficionado pela Vela, o professor e dentista Paulo Gonçalves trabalhou muito pelo RGYC e deixou assim a sua marca indelével no clube rio-grandino. O Yacht era a sua segunda casa onde criou seus três filhos e velejadores Sérgio Augusto Gonçalves, Paulo César Gonçalves (Pilequinha) e Alberto Gonçalves (Coalhada) junto a sua esposa Emy Gonçalves.
A Regata Rio Grande- Pelotas- Rio Grande que ocorre desde os anos 50 é tradicional na programação do Clube náutico e a partir dessa edição levará o nome de Paulo com objetivo de eternizar sua travessia por nossas vidas.
Para o RGYC é uma honra contar com todos os seus velejadores nesse percurso em admiração e respeito ao nosso eterno e admirável navegador.
Inscrições:
Os velejadores devem se dirigir a Secretaria do RGYC para realizar a sua inscrição e receber o Aviso de Regata. Um grupo de Whatts App será criado para o evento.Mais informações pelo 53-98137-8444.
Crédito: DivulgaçãoRGYC

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