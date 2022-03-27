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Regata JL Marina Bracuhy é disputada com mais de 600 velejadores em Angra dos Reis

Velejadores de 120 barcos estiveram na regata de vela oceânica, uma das que mais cresce no cenário nacional...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 16:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 16:16
A Regata JL Marina Bracuhy foi disputada neste sábado (26), em Angra dos Reis (RJ), com mais de 120 veleiros de várias classes da vela oceânica. A competição reuniu aproximadamente 600 velejadores. Com ventos médios de 10 nós de sudoeste constantes e rajadas de 12 nós, as equipes correram a quarta edição da prova em dois percursos na Baía da Ribeira.A organização dividiu as premiações por categorias. Entre os fita-azul – os primeiros a cruzar a linha de chegada – estavam o barco Kybyxu, de Carlos Samuel Freitas, com 1 hora e 20 minutos de prova. Nas outras divisões, os destaques foram o catamarã Maré XX, do comandante Benoit Joufflineau e o veleiro Klimax, do comandante Eduardo Birkeland.
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A largada foi posicionada próximo à Laje do Sítio e o primeiro grupo partiu pontualmente às 12h. Os veleiros das categorias RGS, APS e Clássicos, Bico de Proa, Cruzeiro e Multicascos (Avemo e Mocra) estiveram na raia da Regata JL Marina Bracuhy.
”Os velejadores disputaram cada centímetro da linha de largada com muita competitividade e deram trabalho para a Comissão de Regata que não deu nenhuma colher de chá! Os veleiros que queimaram a largada tiveram que voltar e largar novamente em no máximo 4 minutos ou seriam desclassificados”, disse Renata Liu, uma das organizadoras da Regata JL Marina Bracuhy.
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Uma das categorias com muitos barcos na raia foi a Cruzeiros, veleiros de passeio e que também correm regatas em caráter festivo. O vencedor foi Tiki entre seus pares.
”Foi um dia maravilhoso, vento ideal para a regata, nem por encomenda poderia ter sido melhor. Emocionante ver tantos barcos, tão coloridos em uma paisagem tão espetacular como é Angra dos Reis”, explicou Guillermo Buiatti, comandante do Tiki.
A regata tem quatro mulheres como organizadoras, dividindo as funções técnicas em terra e na raia, bem como as definições esportivas, administrativas, financeiras e atividades sociais. São elas: Mara Blumer, Chris Amaral, Renata Liu e Tereza Zanetti. O evento é produzido de maneira voluntária e sem fins lucrativos, e é patrocinado pela própria Marina JL Bracuhy, que também sedia a regata.
Resultados dos campeões da 4ª Regata JL Marina BracuhyFita azul
Grupo 1Veleiro Klimax comandante Eduardo BirkelandLargada 12:00Chegada 13:44:20
Grupo 2Veleiro Kybyxu – comandante Carlos Samuel FreitasLargada 12:10Chegada 13:30:25
Fita Azul MulticascoCatamarã Maré XX comandante Benoit JoufflineauLargada 12:20Chegada 13:40:31
Klimax percurso 1
Aps 1Free Bird comandante André Freitas
Aps 2Caramarujo comandante Francisco Paracampos
Aps 3Viscaya comandante Paulo Bungner
ClássicosHelen comandante Ricardo Carvalho
Rgs ASuper Bakkana comandante Alexandre Dangas
Rgs BBailly Xekmat comandante Roberto Bailly
Rgs CSerafim comandante Peter Diedrich
BDP 1Vagabondo comandante Mauro Gonçalves Hilário
BDP 2Adventure II comandante Agostinho Thadeu Auricchio
BDP 3Sussu comandante Jesus Iglesias
Cruzeiro 1 *Nica – comandante Antônio Machado
Cruzeiro 2Tiki – comandante Alexandre Foss
Cruzeiro 3Kybyxu – comandante Carlos Samuel Freitas
MocraSV Mabuya – comandante Alex Junqueira
Crédito: RegataJLMarinaBracuhyfoidisputadanestesábado(26,emAngradosReis(Divulgação)

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