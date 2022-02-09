Regata de volta ao mundo se une à UNESCO na proteção dos oceanos

A regata The Ocean Race anunciou mais uma parceria de sustentabilidade para a próxima temporada, que deve começar em janeiro de 2023. A competição de vela oceânica se une à Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO (IOC-UNESCO) para ajudar a aumentar proteção dos mares do mundo.

A parceria espera contribuir para a ação global dos oceanos, naquele que será um ano significativo para os mares, começando com a One Ocean Summit em Brest, na França.

A nova colaboração combina a experiência da Ocean Race nos mares, de quase 50 anos de regatas ao redor do mundo, com a liderança da UNESCO em ciência oceânica e gestão sustentável dos oceanos.

A parceria usará a plataforma global da prova para aumentar a conscientização sobre o impacto que as pessoas estão causando no oceano.

- Nosso objetivo é criar o oceano que queremos até 2030 – um oceano saudável, resiliente, sustentável, seguro e inspirador – É a chamada Década dos Oceanos da ONU e, desde o início, ficou claro que precisamos de uma ampla parceria entre ciência, governo, filantropia e sociedade civil para conseguir isso - disse Vladimir Ryabinin, Secretário Executivo do COI-UNESCO.

- Desde 2015 estamos em parceria com o mundo da vela através da classe IMOCA, e acho que nossa nova junção com a The Ocean Race demonstra o crescente compromisso desta comunidade em entender e proteger o oceano.

Como Colaborador do Impacto, o comitê trabalhará com a The Ocean Race em seu programa Science, que reúne dados sobre o estado do ambiente marinho, inclusive em partes remotas do oceano que são amplamente inacessíveis a navios de pesquisa.

Os parceiros trabalharão juntos para garantir que os dados coletados pelas equipes de navegação ajudem a avançar na pesquisa oceânica com o apoio da Década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), que está agora em seu segundo ano.

- A Ocean Race e o COI-UNESCO compartilham um objetivo comum de aumentar a conscientização sobre o papel vital que o oceano desempenha na sustentação de toda a vida na Terra. Somente aumentando a compreensão de nosso planeta azul podemos impulsionar ações maiores para protegê-lo - contou Richard Brisius, presidente da The Ocean Race.

- Compartilhamos os mesmos valores que o COI e, combinando sua experiência em ciência oceânica e nossa plataforma global, podemos inspirar o público – como a comunidade de vela, indústria do esporte, empresas, cidades anfitriãs, governos, fãs e patrocinadores – a fazer mudanças que apoiem um oceano saudável e próspero.

Os dados contribuirão para o Sistema Global de Observação dos Oceanos, liderado pelo COI, e outras organizações que estão rastreando as principais ameaças oceânicas, como detritos marinhos, microplásticos e acidificação (um indicador-chave das mudanças climáticas).