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Regata de volta ao mundo GLOBE40 entra em contagem regressiva

Barcos sairão do Marrocos e passarão por Recife na rota. Chegada será na França...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 15:40

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 15:40

Dois anos e meio após o seu lançamento, a GLOBE40 está agora em estágios avançados de preparação para a largada. A regata de volta ao mundo dos Class40 em duplas partirá de Tânger, no Marrocos, em 26 de junho de 2022.
Os barcos vão cruzar os oceanos em várias stopvers – assim como The Ocean Race – e passarão pelo Brasil também, mais precisamente em Recife (PE). A chegada da regata será em Lorient, na região francesa da Bretanha.
Os organizadores da competição fizeram uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (2) para atualizar o mercado náutico sobre a prova. São 12 times inscritos para as regatas, e o processo vai até março do ano que vem.
- As equipes sem dúvida serão estimuladas pelo sonho de circunavegar o globo e aventurar-se em um percurso excepcional como parte de uma equipe com a promessa de uma aventura para toda a vida - disse Manfred Ramspacher, organizador.
A Globe40 é um evento organizado pela Sirius Events que possui uma longa experiência em eventos náuticos.
A empresa foi fundada em 2005 por Manfred Ramspacher, após oito anos como Presidente do Tour de France à la voile, o primeiro evento de vela tripulada na França nos anos 2000 com até 40 equipes e 1000 competidores por edição.
A Sirius Events organizou cerca de 45 eventos na França, Europa e internacionalmente por 16 anos.
A GLOBE40 também tem o prazer de anunciar a escolha de Christophe Gaumont como diretor de prova do evento; por muitos anos no cerne da gestão de grandes eventos náuticos, seja nos Jogos Olímpicos ou em grandes provas oceânicas como Vendée Globe – Route du Rhum – Transat Jacques Vabre.
Christophe assume a direção esportiva desta edição inaugural em todo o mundo.
Crédito: Globe40confirmalargadaparajunhode2022(Foto:Divulgação

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