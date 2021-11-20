Regata CL Vela BR Marinas reúne ídolos da vela brasileira no Rio

A quinta edição da regata CL Vela – BR Marinas foi realizada neste sábado (20), na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ). A prova reuniu velejadores de todos os níveis, incluindo os medalhistas olímpicos Torben Grael e Lars Grael, e outros ícones da modalidade.
Mais de 200 navegadores correram nas classes VPRS, BRA-RGS, J70, HPE25, Bico de Proa e Multicascos, categorias bastante presentes em competições de vela oceânica no País.
O fita-azul, ou seja, primeiro barco a cruzar a linha de chegada na Baía de Guanabara foi o Vesper IV, de João Marcos Mendes com o tempo de 1h04min.
Mas no tempo corrigido da categoria dos VPRS foi o Avohai de Lars Grael. Já na RGS A, o ganhador da regata foi o Katana II (Carlos Chaves) e na versão B foi o Cangrejo (Yab Muller). Entre os Bico de Proa A e B, os campeões foram Talante (Marcelo Taulois) e Honra (Erik Breyer), respectivamente.
A regata é organizada por Cinthia e Lula, formadores de vela no Rio de Janeiro (RJ). A sede da escola fica na Marina da Glória, palco de grandes eventos internacionais como Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, The Ocean Race e agora o Tour de France na edição do L’Étape Rio, além da CBVela – ConfederaçÃO Brasileira de Vela.
- A ideia é que as pessoas venham se divertir na regata. A competição faz parte, mas confraternização é importante. Temos uma mistura de tudo: atletas de nível altíssimo, amadores e iniciantes. É muito legal esse contato que a vela proporciona - disse Cíntia Knoth, co-fundadora da CL Vela.
Cíntia Knoth ajuda na formação de atletas e navegadores desde ao lado de Luis Evangelista, conhecido como Lula, há mais de 30 anos. Como atleta disputou a Olimpíada de Seul 1988 na classe 470 ao lado de Marcia Pellicano. Uma das alunas de Cinthia foi a bicampeã olímpica Kahena Kunze.
- É uma alegria enorme. Quando começa a gente sabe que está plantando uma sementinha e quando vê está todo mundo integrando esse mundo da vela. É muito orgulho ver essas crianças crescendo e se desenvolvendo. Esse é o nosso trabalho aqui - contou Carmen Rosas, instrutora de vela da CL.
- A escola de vela é um berço para futuros velejadores, sempre formando campeões e principalmente pessoas! A modalidade tem um diferencial enorme pelo fato de estar diretamente ligado à natureza. Nenhum dia é igual ao outro. Quem se adaptar vive melhor - explicou Lula Evangelista.
O fim de semana do especialista em vela será agitado. Além da preparação para a regata CL Vela – BR Marinas, Lula Evangelista está inscrito no L’Étape Rio, prova de ciclismo chancelada pelo Tour de France que será realizada também na Marina da Glória neste domingo (21).
- Será um desafio com tantos eventos. Vou passear e me divertir na prova de ciclismo. Estou muito feliz.