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Referência na pesca esportiva, Johnny Hoffmann confirma presença do Pesca & Companhia Trade Show

Pescador profissional que participará da exposição de seis marcas no evento conta suas expectativas para a feira
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Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 17:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 17:02
Um dos grandes nomes da pesca esportiva nacional atualmente, Johnny Hoffmann estará presente na 14ª edição do Pesca & Companhia Trade Show. Além de trocar sua experiência na área com os presentes no evento, Johnny participará da exposição de produtos de seis marcas diferentes: Yamaha, Brudden Náutica, Café do Pescador, Johnny H. Sunglass, Autoboat e WD 40.
O pescador profissional, que atualmente atua como influenciador compartilhando o dia a dia da modalidade em diferentes redes sociais, falou sobre suas expectativas para o evento. Ele vê na feira a oportunidade de rever conhecidos e fazer novos contatos na pesca.
- São dois anos sem feira, então acho que vai ser um sucesso porque as pessoas sentem falta desse contato pessoal, desde o público final, do pescador amador, às empresas, às pousadas, aos empresários e aos lojistas. Todo mundo reunido por uma só paixão, tanto por business quanto para colocar a conversa em dia e rever conhecidos - diz Jonny Hoffmann.
- É muito importante a gente ter uma feira que sirva não só para expor produtos, mas também para encontrar pessoas do ramo, colocando o relacionamento em dia. A pesca tem muito disso, do encontro, dos amigos e ter aquela resenha - completa o pescador profissional.
Com muitos anos no ramo da pesca esportiva, Johnny Hoffmann já atuou como repórter para revistas de pesca, consultor e guia de pesca em pousadas e apresentador dos canais Momento da Pesca e Fish TV.
Hoje em dia está presente nas redes sociais divulgando a modalidade, com mais de 2 milhões de seguidores somados em todas elas. Um dos seus canais no Youtube, com mais de 680 mil inscritos, destina 100% da sua renda para o Hospital do Câncer de Barretos.
Além disso, Johnny tem seu nome associado a seis marcas que estarão presentes na 14ª edição do Pesca & Companhia Trade Show. Ele também estará nos quatro dias da feira, que acontece entre os dias 17 e 20 de março, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.
- É muito importante que o mercado se una nesse momento da feira para mostrar a importância da pesca esportiva na economia do país. A partir do momento que temos uma feira de pesca acontecendo regularmente, isso prova que tem um mercado grande na área, com muito a crescer e expandir ainda - analisa.
- Deixo o convite para os amigos pescadores marcarem presença na feira, colocar o assunto em dia e descobrir as novidades que surgiram nesses dois anos sem o evento, que é o maior da América Latina - Johnny Hoffmann.
Crédito: JohnnyHoffmannvaiparticipardadivulgaçãode6marcas

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