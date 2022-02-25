Referência na pesca esportiva, Johnny Hoffmann confirma presença do Pesca & Companhia Trade Show

Um dos grandes nomes da pesca esportiva nacional atualmente, Johnny Hoffmann estará presente na 14ª edição do Pesca & Companhia Trade Show. Além de trocar sua experiência na área com os presentes no evento, Johnny participará da exposição de produtos de seis marcas diferentes: Yamaha, Brudden Náutica, Café do Pescador, Johnny H. Sunglass, Autoboat e WD 40.

O pescador profissional, que atualmente atua como influenciador compartilhando o dia a dia da modalidade em diferentes redes sociais, falou sobre suas expectativas para o evento. Ele vê na feira a oportunidade de rever conhecidos e fazer novos contatos na pesca.

- São dois anos sem feira, então acho que vai ser um sucesso porque as pessoas sentem falta desse contato pessoal, desde o público final, do pescador amador, às empresas, às pousadas, aos empresários e aos lojistas. Todo mundo reunido por uma só paixão, tanto por business quanto para colocar a conversa em dia e rever conhecidos - diz Jonny Hoffmann.

- É muito importante a gente ter uma feira que sirva não só para expor produtos, mas também para encontrar pessoas do ramo, colocando o relacionamento em dia. A pesca tem muito disso, do encontro, dos amigos e ter aquela resenha - completa o pescador profissional.

Com muitos anos no ramo da pesca esportiva, Johnny Hoffmann já atuou como repórter para revistas de pesca, consultor e guia de pesca em pousadas e apresentador dos canais Momento da Pesca e Fish TV.

Hoje em dia está presente nas redes sociais divulgando a modalidade, com mais de 2 milhões de seguidores somados em todas elas. Um dos seus canais no Youtube, com mais de 680 mil inscritos, destina 100% da sua renda para o Hospital do Câncer de Barretos.

Além disso, Johnny tem seu nome associado a seis marcas que estarão presentes na 14ª edição do Pesca & Companhia Trade Show. Ele também estará nos quatro dias da feira, que acontece entre os dias 17 e 20 de março, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

- É muito importante que o mercado se una nesse momento da feira para mostrar a importância da pesca esportiva na economia do país. A partir do momento que temos uma feira de pesca acontecendo regularmente, isso prova que tem um mercado grande na área, com muito a crescer e expandir ainda - analisa.

- Deixo o convite para os amigos pescadores marcarem presença na feira, colocar o assunto em dia e descobrir as novidades que surgiram nesses dois anos sem o evento, que é o maior da América Latina - Johnny Hoffmann.