Recordista mundial do salto volta a competir após treinar em quintal

Crédito: Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

Com dois recordes mundiais quebrados no começo do ano, o jovem sueco Armand Duplantis se tornou uma das grandes sensações olímpicas deste ano. A pandemia de Covid-19 adiou o sonho do ouro do saltador, mas Duplantis está de volta a partir desta sexta-feira. A fera de apenas 20 anos retorna ao cenário competitivo – sem presença de público – para uma série de eventos e, de modo especial, contou como foram os últimos meses de preparação.

Devido à crise sanitária global, Duplantis viajou para os Estados Unidos, local em que seus pais possuem residência e, no quintal de casa, começou a treinar. Mesmo com equipamentos longe do que seria ideal, conseguiu aprimorar alguns fundamentos técnicos e físicos.

- O salto com vara é um evento muito técnico, então, você precisa manter essa sensação do equipamento na mão, além de dar saltos é realmente crucial. Não é como um treinamento adequado onde você pode ir seis metros, mas eu me senti confortável em torno de 5 a 5,10 metros. A parede de tijolos dos vizinhos à esquerda e o tamanho do poço restringem o quão alto eu posso ir - afirmou o jovem, em entrevista ao Red Bull Content Pool.

Literalmente no quintal de casa, o sueco pôde sentir o clima de quando deu os primeiros passos, pois tinha os pais ao lado, um ambiente simples e até vizinhos espiando o treinamento pelas janelas. E esse momento sem público deve ditar a participação dele nos torneios, começando pela Monaco Diamond League, nesta sexta-feira. Entretanto, se mostra preparado.

- Não sabia como era diferente até experimentar (competir sem público). Eu saltei pela última vez sem fãs há três ou quatro anos, quando eu estava no ensino médio. Então, é difícil não se sentir como em um treinamento. Quando você aparece e não vê ninguém lá, é difícil entrar no clima - disse o atleta.

Após a competição, Duplantis focará no Campeonato Nacional sueco, que será disputado no dia 16, em Uppsala. Já no dia 23, em Estocolmo (Suécia), encara outra etapa da Diamond League. E esse é só o início da sua preparação visando aos Jogos de Tóquio, que agora será em 2021. Confiante, Duplantis acredita que pode faturar o ouro no país asiático, cujo atual dono é o brasileiro Thiago Braz.