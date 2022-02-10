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Recordista brasileira em Olimpíadas, Jaqueline Mourão fala sobre os 10km do esqui: 'Entreguei tudo o que podia'

Brasileira terminou os 10km do esqui cross-country na 82ª colocação, com 36m14s6...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 06:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 06:18
Atleta brasileira com mais participações em Jogos Olímpicos na história, Jaqueline Mourão foi novamente para a pista do esqui cross country dos Jogos de Inverno nesta quinta-feira. Dessa vez, a brasileira disputou os 10km da modalidade e terminou na 82ª colocação, com o tempo de 36m14s6.Com 46 anos de idade, Jaqueline competiu pela primeira vez no esqui cross country nos Jogos de Inverno de Vancouver, em 2006, e relembrou este fato após o término da prova desta quinta.
- Minha primeira prova foi nesse estilo clássico, em Turim, 2006. Muita coisa na cabeça. Eu não sabia nem colocar o esqui nos pés em 2006, sinceramente. Eu só tinha três meses de neve. E enfrentar um percurso desses e dar tudo o que eu tinha. É um percurso muito exigente fisicamente. Muito feliz de poder entregar tudo o que pude na pista - disse Jaqueline ao microfone do 'Sportv 2'.
>> Duda Ribera celebra após completar os 10km do esqui cross country: 'Achei que não fosse conseguir'
Em um momento de emoção, a atleta fez uma reversão e mandou um recado para aquela Jaqueline de Vancouver 2006, que pavimentou o caminho para mais uma participação em Jogos de Inverno.
- Continua a sonhar, continua a aprender a técnica. Valeu a pena demais estar aqui. Hoje eu sinto que faço parte desse esporte. Consegui evoluir muito. E, por incrível que pareça, ainda estou evoluindo muito na parte técnica. Jaque que está lá atrás, obrigado por ousar, por acreditar que é possível - finalizou.
Crédito: JaquelineMourãoduranteaprovadoesquicrosscountry(Foto:TOBIASSCHWARZ/AFP

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