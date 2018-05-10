Recheada de novidades, Dez Milhas Garoto está com inscrições abertas

A 28ª edição da Dez Milhas Garoto deixou a Terceira Ponte repleta de atletas em 2017 Crédito: Zoom Filmes/Divulgação

A corrida mais gostosa e mais bonita do Brasil chega para mais uma edição e recheada de novidades. A 29ª edição da Dez Milhas Garoto acontece no dia 2 de setembro com expectativa de receber 11 mil atletas de todo o mundo. Todos com um só objetivo: curtir as belezas do Espírito Santo e, de quebra, ainda fazer um bom tempo até cruzar a linha de chegada.

Com 16 quilômetros, o percurso da Dez Milhas Garoto é belíssimo. Os participantes passam por pontos turísticos como a Praia de Camburi, a Terceira Ponte - com vista para o Convento da Penha e a próprio fábrica da Garoto.

"Teremos um aplicativo onde todos os participantes poderão acompanhar desde a preparação da prova até o dia do evento com noticias a todo momento. teremos blitz em escolas, academias, a prova vem com bastante novidades", explicou Daniella Silva, que é diretora de Recursos Humanos da Garoto.

Uma das novidades deste ano é a Estação Dez Milhas Garoto, espaço para o público interagir com a prova através de atividades. Nos dias 23 e 24 de junho, a ativação acontece no Shopping Vila Velha, e no mês de agosto, a ação acontecerá em local a ser definido. Nesses dias, serão oferecidas ações para todas as idades como um jogo da memória gigante com informações do evento, teste de velocidade valendo inscrições para os melhores tempos, totem de fotos com impressão na hora, atividades e brincadeiras para as crianças e até um simulador de corrida de rua.





A 28ª edição da Dez Milhas Garoto, em 2017 Crédito: Manoel Henrique/Divulgação

A edição deste ano também vai contar com um aplicativo que reunirá informações da prova como inscrições, percurso e dicas para os participantes. O aplicativo será lançado em julho para dispositivos Android e iOS.

Assim como no ano passado, este ano a Corrida Garotada acontecerá no dia 1º de setembro, um dia antes da Dez Milhas. A intenção é que os pais consigam acompanhar a prova dos filhos no sábado e no domingo os pequenos prestigiam a família.

"Foi algo que a gente fez ano passado e marcou a prova da Garotada. Passamos de 700 para 1.300 crianças e jovens participando, com categoria desde os seis anos. É muito gostoso os pais estarem presentes no sábado e as crianças poderem ver os pais durante o percurso no domingo", acrescentou Daniella.

As inscrições já estão abertas (R$ 90 para a Dez Milhas e R$ 45 para a Corrida Garotada) e podem ser feitas até 5 de julho. Para não pesar no bolso, agora os atletas poderão parcelar o valor em até duas vezes no cartão de crédito. Mais informações sobre as corridas podem ser encontradas no site: www.dezmilhasgaroto.com.br

29ª Dez Milhas Garoto

Data: 02 de setembro

Largada: Dante Michelini, em frente ao Banco da Brasil, na Praia de Camburi, em Vitória, com chegada na fábrica da Garoto, na Glória, em Vila Velha

Categorias: Atleta cadeirante, Elite Feminino, Elite Masculino, Atleta com deficiência, Atleta capixaba, geral e colaboradores

Inscrição: R$ 90

17ª Corrida Garotada

Data: 01 de setembro

Largada: às 7h30, próximo à rotatória na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha

Categorias: 6 e 7 anos, 8 e 9 anos, 10 e 13 anos, 14 e 17 anos