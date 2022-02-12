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Rebecca, do vôlei de praia, prestigia evento de vida saudável em Fortaleza e se arrisca até no basquete

Depois de abrir a temporada com título, atleta olímpica aproveitou folga para conhecer Festival interagir com o público em stand de um de seus parceiros
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Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 12:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 12:36
Representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a jogadora de vôlei de praia Rebecca aproveitou a folga em Fortaleza para conhecer o Festival Costume Saudável na última sexta-feira. Após vencer a primeira competição da temporada no último final de semana, a atleta interagiu com o público e aproveitou para reforçar a importância de manter a mente e corpo em sintonia para se ter uma qualidade de vida.
Rebecca aceitou o convite de um dos seus patrocinadores para conhecer o evento, o maior do segmento das regiões Norte/Nordeste. A campeã de vôlei de praia compartilhou dicas de vida saudável e elogiou a iniciativa.
- Esporte é saúde. Sempre. Independentemente de você ser um atleta de final de semana ou profissional, como eu. Acho muito bacana ter sempre essa oportunidade de interagir com o público, ainda mais em minha cidade, com meus conterrâneos, e representando um grande parceiro - afirmou Rebecca, que pode mostrar seu talento também em outra modalidade: o basquete.
- Sem dúvida nenhuma é melhor eu ficar no vôlei de praia mesmo - brincou a atleta olímpica após tentar acertar arremessos nas cestas presentes no stand de seu patrocinador.
- O esporte está no DNA do UltraCoffee e tem tudo a ver com o Festival Costume Saudável. Hoje conseguimos unir os valores do evento, do produto e do esporte. Temos um orgulho imenso de contar com gigantes do esporte brasileiro conosco, ainda mais a Rebecca, que é de Fortaleza, nossa casa e onde tudo começou - disse Rodrigo Carvalho, um dos fundadores da A Tal da Castanha, empresa cearense pioneira em bebidas vegetais e do suplemento UltraCoffee.
Sobre os próximos desafios da temporada, Rebecca já está de olho no início do Circuito Mundial, em março. Até lá, seguirá sua preparação em seu CT, no Eusébio, ao lado da parceira Talita.
- Nossa dupla se juntou há pouco tempo, em setembro do ano passado, e já conseguimos resultados importantes, três títulos no Circuito Brasileiro, outros pódios. Então a expectativa para a disputa da primeira temporada internacional é grande. Teremos um mês de trabalho intenso aqui, em Fortaleza, até a estreia do Circuito Mundial, no México. Depois será uma intensa agenda de torneios intensa. Por isso esse período será tão importante para a gente - explicou a jogadora.
Crédito: RebeccaesteveemeventosobrevidasaudávelemFortaleza(Foto:FernandoBraga

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