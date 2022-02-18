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Rebeca Andrade se emociona com história de Serena e Venus Williams em filme indicado a seis Oscars

Ginasta participou de ação em que reagiu à obra 'King Richard: criando campeãs'
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Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 11:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 11:15
Campeã olímpica e mundial, e um dos maiores nomes da atualidade na ginástica artística, Rebeca Andrade participou de uma ação do Projeto Inspire em que reagiu ao filme 'King Richard: criando campeãs'.
A obra, indicada a seis Oscars, é estrelada pelo ator Will Smith e conta o começo da trajetória esportiva das irmãs Serena e Venus Williams. Rebeca ficou muito impactada com o fato de a história das tenistas norte-americanas se parecer muito com a sua.
O Inspire tem como embaixadoras cinco atletas de peso do esporte nacional. Além de Rebeca, Fernanda Keller, Ana Marcela Cunha, Raissa Rocha e Etiene Medeiros dividem suas experiências com o público. Para conferir um pouco mais sobre o projeto, acesse: https://projetoinspire.com.br/.

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