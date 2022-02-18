Rebeca Andrade se emociona com história de Serena e Venus Williams em filme indicado a seis Oscars

Campeã olímpica e mundial, e um dos maiores nomes da atualidade na ginástica artística, Rebeca Andrade participou de uma ação do Projeto Inspire em que reagiu ao filme 'King Richard: criando campeãs'.

A obra, indicada a seis Oscars, é estrelada pelo ator Will Smith e conta o começo da trajetória esportiva das irmãs Serena e Venus Williams. Rebeca ficou muito impactada com o fato de a história das tenistas norte-americanas se parecer muito com a sua.