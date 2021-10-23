Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no Mundial de ginástica

Crédito: Rebeca Andrade conquistou duas medalhas no Mundial de ginástica (PHILIP FONG / AFP

Rebeca Andrade, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, subiu no lugar mais alto do pódio no Mundial de ginástica artística. Nesta madrugada, a brasileira conquistou o ouro na prova de salto, enquanto nas barras assimétricas ficou na segunda colocação.

A jovem de 22 anos, que já havia conseguido a melhor nota no salto nas classificatórias para a grande decisão, conseguiu uma média de 14.966 pontos. A italiana D'Amato Asia ficou com a medalha de prata, mas com apenas14.083 pontos.

Na final das barras assimétricas, a disputa foi acirrada. A chinesa Wei Xiaoyuan conquistou a primeira colocação do torneio com 14.733 pontos, enquanto a brasileira recebeu 14.633 pontos. Luo Roi, medalha de bronze, também teve os mesmos pontos que Rebeca Andrade, mas perdeu nos critérios de desempate.