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Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no Mundial de ginástica

Medalhista olímpica subiu no lugar mais alto do pódio na prova do salto. Nas barras assimétricas, brasileira conquistou a medalha de prata...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 09:25

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 09:25

Crédito: Rebeca Andrade conquistou duas medalhas no Mundial de ginástica (PHILIP FONG / AFP
Rebeca Andrade, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, subiu no lugar mais alto do pódio no Mundial de ginástica artística. Nesta madrugada, a brasileira conquistou o ouro na prova de salto, enquanto nas barras assimétricas ficou na segunda colocação.
A jovem de 22 anos, que já havia conseguido a melhor nota no salto nas classificatórias para a grande decisão, conseguiu uma média de 14.966 pontos. A italiana D'Amato Asia ficou com a medalha de prata, mas com apenas14.083 pontos.
Na final das barras assimétricas, a disputa foi acirrada. A chinesa Wei Xiaoyuan conquistou a primeira colocação do torneio com 14.733 pontos, enquanto a brasileira recebeu 14.633 pontos. Luo Roi, medalha de bronze, também teve os mesmos pontos que Rebeca Andrade, mas perdeu nos critérios de desempate.
A ginasta, que ficou conhecida na Olimpíada por se apresentar no solo ao som de "Baile de favela", ainda participa da final da trave, neste domingo, às 5h (horário de Brasília).

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