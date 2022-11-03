Rebeca Andrade brilha e é campeã mundial no individual geral em Liverpool

Em meio às 24 atletas classificadas para as finais, Rebeca brilhou com notas importantes, liderando a classificação desde o início, encerrando sua participação no campeonato com chave de ouro no solo, levantando o público no Liverpool Echo Arena, deixando para trás Shilese Jones (EUA), com a medalha de prata, e Jéssica Gadirova (Inglaterra), completando o pódio. No adeus do ‘Baile de Favela’, o lugar mais alto do pódio.

"Estou muito feliz, muito orgulhosa de mim e das meninas, porque sei o quanto trabalhamos duro para chegar até aqui. Isso significa que o meu trabalho, da minha equipe, das meninas, tudo foi muito bem feito. Para chegar até aqui hoje, tive ajuda de muita gente, desde lá no começo até hoje, e essa medalha representa muito da minha história e da minha luta. Vejo que estou evoluindo como atleta e vou fazer sempre o meu melhor. Durante toda a competição eu me mantive muito concentrada, concentrada nos meus pensamentos, em tudo o que eu tenho controle. Estou orgulhosa de levar o ‘Baile de Favela’ à essa medalha de ouro, mas triste por ter que me despedir dela. Agora vou buscar uma nova série que me represente como ela", afirmou.