Rebeca Andrade brilha e é campeã mundial no individual geral em Liverpool

Liverpool se rendeu ao ‘Baile de Favela’. Rebeca Andrade é a nova campeã mundial de ginástica artística. A campeã olímpica conquistou o título do individual geral no Campeonato Mundial da Inglaterra, na tarde desta quinta-feira, dia 3, feito inédito na história da modalidade no Brasil.
Em meio às 24 atletas classificadas para as finais, Rebeca brilhou com notas importantes, liderando a classificação desde o início, encerrando sua participação no campeonato com chave de ouro no solo, levantando o público no Liverpool Echo Arena, deixando para trás Shilese Jones (EUA), com a medalha de prata, e Jéssica Gadirova (Inglaterra), completando o pódio. No adeus do ‘Baile de Favela’, o lugar mais alto do pódio.
"Estou muito feliz, muito orgulhosa de mim e das meninas, porque sei o quanto trabalhamos duro para chegar até aqui. Isso significa que o meu trabalho, da minha equipe, das meninas, tudo foi muito bem feito. Para chegar até aqui hoje, tive ajuda de muita gente, desde lá no começo até hoje, e essa medalha representa muito da minha história e da minha luta. Vejo que estou evoluindo como atleta e vou fazer sempre o meu melhor. Durante toda a competição eu me mantive muito concentrada, concentrada nos meus pensamentos, em tudo o que eu tenho controle. Estou orgulhosa de levar o ‘Baile de Favela’ à essa medalha de ouro, mas triste por ter que me despedir dela. Agora vou buscar uma nova série que me represente como ela", afirmou.
Rebeca ainda tem compromissos em Liverpool. No fim de semana, a paulista, atleta do Clube de Regatas do Flamengo, volta à competição brigando por medalha nas barras assimétricas (sábado a partir das 10h15min / Brasília) e nos aparelhos (domingo a partir das 10h15min / Brasília) – o canal SporTV 2 transmite ao vivo para todo o país.