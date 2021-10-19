Rebeca Andrade brilha e avança a três finais de aparelhos no Mundial

Crédito: Divulgação/CBG

A brasileira Rebeca Andrade se classificou para as finais dos três aparelhos que disputa no Mundial de Kitakyushu, no Japão. Na noite de segunda-feira, a ginasta registrou a melhor nota no salto, com média de 14,800, e nas paralelas assimétricas (15,100). Na trave, avançou na oitava colocação, com 13,400. É a primeira vez na história que uma ginasta do Brasil avança para três finais em um mesmo Mundial.As finais serão disputadas na próxima quinta-feira, a partir das 6h (de Brasília), e terão transmissão pelo SporTV.

Rebeca ficou satisfeita com a bela performance nas paralelas.

- Eu até comentei com o Chico (o treinador Francisco Porath) que o meu sonho era tirar 15. Era o nosso sonho. Treinei muito e consegui - celebrou a atleta.A campeã olímpica em Tóquio disse que evoluiu bastante no salto, desde a sua chegada a Kitakyushu, por ter conseguido se adaptar ao ginásio.

- Consegui me adaptar, sentir o meu corpo. Saltei bem tranquila, com consciência. Na final, preciso estar tão concentrada como estive hoje.

Na trave, Rebeca se desequilibrou por três vezes.

- Você se desequilibra um pouco aqui e ali. Sou humana. Mas, no geral, estou bem feliz.

Na quinta-feira, caso consiga ao menos duas medalhas, Rebeca já terá alcançado um feito inédito. Nunca um ginasta do Brasil subiu duas vezes ao pódio em uma mesma edição de Mundial.

- Se vier, vai ser incrível. Vou ficar muito feliz de colocar o meu nome na história mais uma vez.VEJA OS RESULTADOS

SALTO

1ª) Rebeca Andrade (BRA) – 14,8002ª) Elisabeth Geurts (HOL) – 14,3503ª) Asia D’Amato (ITA) – 13,8164ª) Angelina Melnikova (RUS) – 13,7835ª) Maria Backsay Csenge (HUN) – 13.6666ª) Natalia Escalera (MEX) – 13.6337ª) Nancy Taman (EGI) – 13.5338ª) Ofir Netzer (ISR) – 13.516

PARALELAS ASSIMÉTRICAS

1ª) Rebeca Andrade (BRA) – 15,1002ª) Xiaouyuan Wei (CHI) 14,7333ª) Rui Luo (CHI) – 14.5004ª) Angelina Melnikova (RUS) – 14.4665ª) Zsofia Kovacs (HUN) – 14.4336ª) Vladislava Urazova (RUS) – 14.3667ª) Elisa Iorio (ITA) – 14.1838ª) Filipa Martins (POR) – 14.133

TRAVE