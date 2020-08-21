Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Realização dos Jogos de Tóquio divide empresas do país, aponta pesquisa

Cerca de 53% das ouvidas veem resistência nas datas atuais marcadas pelos organizadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2020 às 17:29

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:29

Crédito: AFP
A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, adiados para 2021, divide as empresas japonesas, de acordo com uma pesquisa online conduzida pela Tokyo Shoko Research, entre os dias 28 de julho a 11 de agosto, com 12.857 participantes.
O resultado foi que 27,8% defendem o cancelamento, enquanto 25,8% foram favoráveis a um segundo adiamento. Ou seja, cerca de 53% delas veem resistência nas datas atuais marcadas pelos organizadores, entre julho e agosto.
Quase metade defendeu que os Jogos ocorram conforme planejado, com 46,2% dizendo que esperam que o evento aconteça de alguma forma em 2021.
Os organizadores têm enfatizado que se os Jogos não puderem ocorrer em 2021, os Jogos serão cancelados. A justificativa para as opiniões das empresas não foi divulgada.
A Kyodo apontou uma queda nas expectativas do setor privado sobre os benefícios econômicos dos Jogos, já que as perspectivas são de redução no número de visitantes ao Japão.
A economia do país asiático encolheu pelo terceiro trimestre consecutivo nos três meses de abril a junho, com o declínio do produto interno bruto sendo de 7,8%.
Uma parte considerável da população japonesa também tem mostrado resistência. Uma pesquisa recente da Kyodo revelou que apenas 23,9% dos entrevistados disseram apoiar os Jogos, enquanto 36,4% sugeriram que deveria haver uma novo adiamento. Outros 33,7% optariam por um cancelamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance
Imagem BBC Brasil
O que é o lado oculto da Lua e por que é importante estudá-lo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados