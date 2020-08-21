Realização dos Jogos de Tóquio divide empresas do país, aponta pesquisa

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A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, adiados para 2021, divide as empresas japonesas, de acordo com uma pesquisa online conduzida pela Tokyo Shoko Research, entre os dias 28 de julho a 11 de agosto, com 12.857 participantes.

O resultado foi que 27,8% defendem o cancelamento, enquanto 25,8% foram favoráveis a um segundo adiamento. Ou seja, cerca de 53% delas veem resistência nas datas atuais marcadas pelos organizadores, entre julho e agosto.

Quase metade defendeu que os Jogos ocorram conforme planejado, com 46,2% dizendo que esperam que o evento aconteça de alguma forma em 2021.

Os organizadores têm enfatizado que se os Jogos não puderem ocorrer em 2021, os Jogos serão cancelados. A justificativa para as opiniões das empresas não foi divulgada.

A Kyodo apontou uma queda nas expectativas do setor privado sobre os benefícios econômicos dos Jogos, já que as perspectivas são de redução no número de visitantes ao Japão.

A economia do país asiático encolheu pelo terceiro trimestre consecutivo nos três meses de abril a junho, com o declínio do produto interno bruto sendo de 7,8%.