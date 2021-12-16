Rayssa Leal leva o prêmio de skatista do ano; veja todos os vencedores da maior premiação do skate nacional

Na noite de quarta-feira (15), a CemporcentoSKATE, junto com a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) realizou o 11° Troféu CemporcentoSKATE Melhores do Ano CBSk Loterias CAIXA, premiando os melhores skatistas brasileiros em 2021.+ Everson, do Galo, tatuou a taça do Brasileirão: veja jogadores com tatuagens de conquistas

A premiação foi dividida em treze categorias, e os indicados foram escolhidos por uma comissão formada por veículos especializados e pela CBSk.

Ao todo, foi distribuído, entre os ganhadores, R$ 200 mil em premiação - a maior da história do skate nacional.

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Os grandes vencedores da noite foram Rayssa Leal e Felipe Nunes. Ambos ganharam troféus em duas categorias. Veja abaixo os vencedores de cada uma das treze categorias.

Skatista do Ano Feminino - Rayssa LealSkatista do Ano Masculino - Felipe NunesDestaques Tóquio 2020 - Rayssa LealSkatista Solo Masculino - Fernando YuppieSkatista Solo Feminino - Mic MurayamaAtitude DIY (Do It Yourself) - Galpão DiyMelhor Video Parte Feminino - Kemily SuiaraMelhor Video Parte Masculino - Jonny CasparottoMelhor Skatista de Street Feminino - Marina GabrielaMelhor Skatista de Street Masculino - Tiago LemosParaskatista do Ano - Felipe NunesSkatista de Transição Masculino - Luiz FranciscoSkatista de Transição Feminino - Yndiara Asp