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Rayssa Leal leva o prêmio de skatista do ano; veja todos os vencedores da maior premiação do skate nacional

O Troféu CemporcentoSKATE Melhores do Ano CBSk Loterias CAIXA contou com 13 categorias e uma premiação recorde no skate nacional
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LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 22:29

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 22:29

Na noite de quarta-feira (15), a CemporcentoSKATE, junto com a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) realizou o 11° Troféu CemporcentoSKATE Melhores do Ano CBSk Loterias CAIXA, premiando os melhores skatistas brasileiros em 2021.+ Everson, do Galo, tatuou a taça do Brasileirão: veja jogadores com tatuagens de conquistas
A premiação foi dividida em treze categorias, e os indicados foram escolhidos por uma comissão formada por veículos especializados e pela CBSk.
Ao todo, foi distribuído, entre os ganhadores, R$ 200 mil em premiação - a maior da história do skate nacional.
VEJA TABELA DOS PRIMEIROS JOGOS DO PAULISTÃO 2022
Os grandes vencedores da noite foram Rayssa Leal e Felipe Nunes. Ambos ganharam troféus em duas categorias. Veja abaixo os vencedores de cada uma das treze categorias.
Skatista do Ano Feminino - Rayssa LealSkatista do Ano Masculino - Felipe NunesDestaques Tóquio 2020 - Rayssa LealSkatista Solo Masculino - Fernando YuppieSkatista Solo Feminino - Mic MurayamaAtitude DIY (Do It Yourself) - Galpão DiyMelhor Video Parte Feminino - Kemily SuiaraMelhor Video Parte Masculino - Jonny CasparottoMelhor Skatista de Street Feminino - Marina GabrielaMelhor Skatista de Street Masculino - Tiago LemosParaskatista do Ano - Felipe NunesSkatista de Transição Masculino - Luiz FranciscoSkatista de Transição Feminino - Yndiara Asp
Crédito: AFadinhafaturoudoisprêmiosdaCemporcentoSKATE(Foto:WanderRoberto/COB

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