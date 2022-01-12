Rayssa Leal e Pâmela Rosa são atrações da abertura do Brasileiro de skate

A etapa de Criciúma (SC) do STU National, que abre o Circuito Brasileiro de skate, terá início nesta quinta-feira, com a modalidade street. Entre as estrelas, Rayssa Leal, que não só garantiu o título na cidade catarinense no ano passado como também trouxe uma medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e a bicampeã mundial Pâmela Rosa.

O evento acontece no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi e conta com parceria do Banco BV, que apresenta a plataforma STU. Rayssa, que completou 14 anos na semana passada, é apenas uma das 18 skatistas já confirmadas para a etapa. As outras são Pâmela Rosa, Virgínia Fortes Águas, Gabi Mazetto, Karen Feitosa, Giovana Dias, Kemily Suiara, Marina Gabriel Pinto, Ariadne Souza, Rafaela Murbach, Isabelle Menezes, Debora de Oliveira, Laura Dias Rezende, Georgia Fuzer, Carla Karoline, Giovana Moreira, Atali Mendes e Karol Lima.

- Depois de alguns dias de descanso, de férias com a minha família, voltei com a energia toda. É bom já começar o ano com essa primeira etapa do STU. Estou super animada. O ano de 2021 foi inesquecível e tudo começou com uma vitória em Criciúma. Então, me deu sorte, né?! Lembro disso com muito carinho. Espero retribuir todas as mensagens de apoio com muita alegria na pista. Acho que será uma competição de alto nível. Meu objetivo esse ano é continuar me divertindo andando de skate e inspirando outras crianças, principalmente as meninas. Isso é uma das coisas que me deixa mais feliz. Também quero lançar minha vídeo parte! Estou bem ansiosa para isso - declarou Rayssa Leal.

O Street masculino também promete. No total, são 50 skatistas confirmados nesta primeira etapa, entre eles João Lucas Alves, campeão em Criciúma em 2021. Os demais são Lucas Rabelo, Kalani Konig, Eduardo Neves, Gabryel Aguilar, Ygor Picolino, Julio Zanotti, Wilton Souza, Felipe Nunes, Vinicius Costa, Matheus Teixeira, Guilherme Japinha, Jorge dos Santos, Sebastian Simonetto, Marcelo Batista, Kleber Fabiano, Luiz Neto, Elton Melonio, Oseias Borges, Danilo do Rosário, Leonardo Spanghero, Paulo Ventura, João Victor Alves, Lucas Bonilha, Mario Marques, Tiago Antunes, Andre Willian, Marcelo Amador, Matheus Souza, Pergy Junior, Pablo Cavalari, Cristiano Paiva, Thiago Pires, Rogerio Febem, Diego Marquês Qxada, Willian Seco, Neverton Casella, Victor Borges, Higor Conte, Roberto Souza, Anderson Lucas, Denis Silva, Luiz Francisco, Roberto Moreira, Izael Miranda da Silva, Thales Prates, Wallace Gabriel, José Martins Zezinho, Guilherme Parada e Leo Fernandes.

Para esta quinta estão programados os treinos oficiais – o feminino das 10h às 11h40 e o masculino das 11h45 às 14h. Na sexta (14/01) serão disputadas as eliminatórias, que garantirão vaga para as semifinais de sábado (15/01). As grandes finais do Street serão disputadas no domingo (16/01). Lembrando que a etapa de Criciúma abre o circuito brasileiro de Skate e vale pontuação máxima no ranking nacional. E seguirá todos os protocolos vigentes na cidade para a realização de um evento seguro. O STU National contará com um controle de entrada para o público, onde será exigido o cartão de vacinação.

A etapa é viabilizada pela Prefeitura através da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Conta com patrocínio do Banco BV, que apresenta a plataforma STU, e da Monster Energy, além de parceria da New Era. A idealização e realização são da Rio de Negócios. Criciúma entrou de vez no cenário nacional do skate ao investir intensamente e atrair os visitantes, com uma variedade de parques e espaços culturais, fomentando o turismo esportivo.

A competição terá transmissão ao vivo no Tik Tok (na sexta e no sábado), no SporTV 2 (no sábado a partir das 13h) e com exclusividade na programação oficial do Verão Espetacular da TV Globo, domingo, das 10h às 12h, com patrocínio do Dorflex. E o público que quiser acompanhar de perto cada manobra poderá solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla – basta acompanhar a divulgação nas redes sociais.