Raulzinho e Marquinhos pedem dispensa da Seleção de Basquete e estão fora do Pré-Olímpico

Crédito: Divulgação/FIBA

A Confederação Brasileira de Basketball recebeu nesta última sexta-feira, os pedidos de dispensa da Seleção Brasileira por parte do armador Raulzinho, do Washington Wizards, e do ala Marquinhos, do Flamengo. A dupla estava na lista de 17 atletas de Aleksandar Petrovic para os treinos visando o Pré-Olímpico de Split, que dá ao campeão um lugar na Olimpíada de Tóquio. Os nomes convocados foram divulgados no dia 2 de junho, quarta-feira. A Seleção viaja com 15 atletas e não substituirá os jogadores.

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Nos últimos dois meses, a área técnica da CBB trabalhou intensamente em cima dos protocolos e documentação para a disputa do Pré-Olimpico, sempre junto aos agentes, clubes e atletas. Diretor técnico das Seleções Brasileiras masculinas, Diego Jeleilate falou sobre os dois pedidos de dispensa.

- Recebemos os pedidos de dispensa dos atletas Raul Neto e Marcus Vinicius Sousa. Cada um tem seus motivos e os respeito, mas não posso deixar de lamentar profundamente a ausência de dois grandes jogadores. A meu ver, o basquete brasileiro estaria bem mais próximo da vaga nos Jogos Olímpicos com a presença de ambos na Seleção. A cinco dias da viagem, após cumprida uma série de protocolos, incluindo a vacinação dos jogadores, uma notícia como essa nos pega de surpresa e é difícil de assimilar - comentou ele, que encerrou:

- Tenho certeza, entretanto, de que os atletas que toparam o desafio vão representar a nossa Seleção com muita entrega e dedicação. Encaminharemos os pedidos de dispensa para o Comitê Olímpico e à FIBA e torço para que não tenhamos novos casos. Pedido de dispensa e algo particular e um direito do jogador, mas gostaríamos muito que atletas e agentes tivessem atitudes mais assertivas e de colaboração ao trabalho - disse Diego Jeleilate.

Técnico do Brasil, o croata Aleksandar Petrovic viajou por duas vezes aos EUA, onde se encontrou com o armador Raulzinho. E também manteve contato com o ala Marquinhos antes da convocação. O ala comunicou diretamente a Petrovic sobre a dispensa e também da sua aposentadoria da Seleção Brasileira.Marquinhos, ala do Flamengo, aos 37 anos (Divulgação NBB)- Para mim, foi uma decepção quando jovens pediram dispensa para não jogar na Seleção. Agora, não sei as razões de Raulzinho e Marquinhos. Posso entender a aposentadoria do Marquinhos após tantos anos jogando na Seleção, mas penso que neste momento não vou chorar por nada, vou me concentrar com os jogadores que vão se apresentar para os treinos e vamos trabalhar firme para conseguir essa vaga olímpica.

A Seleção Brasileira se apresenta no dia 9 de junho, direto no Aeroporto de Guarulhos, quando viaja para a Polônia para os treinos visando o Pré-Olímpico. O time fará dois amistosos contra a Polônia e no dia 25 viaja para a Croácia. A estreia no torneio acontece no dia 29 de junho, diante da Tunísia.