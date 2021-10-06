Rafaela Batista conquista medalha de bronze no Mundial Júnior de Judô

Crédito: Marina Mayorova/IJF

Os novos talentos do judô brasileiro começaram a brilhar no Campeonato Mundial Júnior de Judô, em Olbia, na região da Sardenha, Itália. Nesta quarta-feira, 06, primeiro dia de competição, a novata Rafaela Batista, de apenas 18 anos, estreou na classe júnior conquistando logo uma medalha de bronze no Mundial na categoria Ligeiro (48kg).

+ VÍDEO: Lutador de MMA morre após nocaute em estreia no boxe sem luvasDemonstrando bastante personalidade, Rafaela não se intimidou diante de adversárias europeias e venceu quatro lutas por ippon. O único revés veio nas quartas-de-final, contra a russa Irena Khubulova, que terminou com a prata. Antes disso, ela havia vencido Monica Reyes, dos Estados Unidos, e Giorgia Hagianu, da Romênia.

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Na repescagem, Rafaela superou a espanhola Gemma Antona e, na disputa pelo bronze, encaixou um estrangulamento perfeito que fez a francesa Lea Beres bater para desistir do combate. O Mundial foi apenas a segunda competição internacional de Rafa, que tem como inspiração no judô, sua conterrânea e xará, Rafaela Silva. A primeira foi o Pan-Americano Sub-21 de Cali, na Colômbia, onde ela ficou com a prata após perder na final para Aléxia Nascimento, que terminou o Mundial em 7º lugar.