'Quero curtir cada jogo', diz Alison sobre disputar etapa de Vila Velha

Vôlei de Praia é hora das grandes feras entrarem em quadra e mostrarem porque são os melhores atletas do país. A Arena montada na Praia da Costa, em Vila Velha, abriu suas portas nesta quarta-feira (25) para o primeiro Open da temporada 2019/2020 do Circuito Brasileiro. Vários capixabas estão na disputa, mas um em especial não vê a hora de voltar a jogar no quintal de casa: Alison. Agora ao lado de Álvaro Filho, o capixaba quer curtir cada jogo sob os olhares dos amigos e familiares. Depois da disputa do Circuito Brasileiro Sub-21 deé hora das grandes feras entrarem em quadra e mostrarem porque são os melhores atletas do país.. Vários capixabas estão na disputa, mas um em especial não vê a hora de voltar a jogar no quintal de casa:. Agora ao lado de Álvaro Filho, o capixaba quer curtir cada jogo sob os olhares dos amigos e familiares.

Alison não vê a hora de jogar nas areias da Praia da Costa Crédito: FIVB/Divulgação

"Mais uma vez vou jogar em casa. Estou muito feliz de atuar perto dos meus amigos, dos meus familiares, do povo capixaba. Jogar mais uma etapa em casa é emocionante. Sempre dá um friozinho na barriga, mas agora é aproveitar o máximo essa torcida sendo o nosso terceiro jogador. É curtir a cada jogo, a cada ponto", declarou o Mamute que entra em quadra nesta quinta-feira (26).





Se nas arquibancadas o incentivo da torcida capixaba é um aliado. Dentro da quadra, o desgaste físico vai cobrar um preço muito alto. A etapa de Vila Velha abre a temporada do Circuito Brasileiro, mas acontece no final da temporada do Circuito Mundial. Entretanto, Alison garante que isso não será um problema. A parceria recente com Álvaro, que começou há seis meses, possui margem de evolução e a dupla considera cada tempo importante para o crescimento do time.

"A minha parceria como Álvaro vem crescendo a cada dia. Cada treino nosso é como se fosse o último. Estamos evoluindo muito na base da conversa, da experiência e da equipe técnica que temos que é muito experiente. Fisicamente estamos voltando do Circuito Mundial, é final de temporada e a gente tá muito cansado. Mas estamos evoluindo a cada torneio e isso é muito importante para o nosso crescimento, analisou.

Alison e Álvaro Filho formaram a dupla há seis meses Crédito: FIVB/Divulgação

Aprender a jogar com os fortes ventos que sopram na Grande Vitória é um fator importante para quem quer ser campeão da etapa. Por isso Alison e Álvaro chegaram cedo e já se adaptaram ao adversário. Essa semana ventou muito aqui em Vitória e a gente teve que se adaptar. Que bom que a gente já tava por aqui se adaptando. Isso ajuda muito na hora da partida, destacou Alison.

Lidar melhor com o vento pode ser uma vantagem. Mas para alcançar o lugar mais alto do pódio, Alison e Álvaro vão ter que superar os melhores jogadores do país. Uma dura missão para a dupla.

CIRCUITO BRASILEIRO 2019/2020 - ETAPA DE VILA VELHA

Onde: Orla da Praia da Costa, na altura da Av. Champagnat

Período: De quarta-feira (25) a domingo (29).

Arena principal que receberá jogos do Circuito Brasileiro em Vila Velha Crédito: CBV/Divulgação

REGULAMENTO

A competição conta com 24 duplas em cada gênero. As 16 melhores no ranking já estão pré-classificadas à fase de grupos, enquanto as outras oito vagas são disputadas no classificatório, com partidas eliminatórias diretas.

DUPLAS NO MASCULINO

Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), Alison/Álvaro Filho (ES/PB), Ricardo/Vítor Felipe (BA/PB), Oscar/Pedro Solberg (RJ), Thiago/Guto (SC/RJ), Arthur Lanci/Saymon (PR/MS), Hevaldo/Vinícius (CE/ES), André/George (ES/PB), Fernandão/Luciano (ES), Moisés/Harley (BA/DF), Maia/Eduardo Davi (RJ/PR), Bruno/Averaldo (AM/TO), Jô/Léo Vieira (PB/DF), Ramon Gomes/Bernardo Lima (RJ/CE), Arthur/Adrielson (MS/PR) e Anderson Melo/Felipe Cavazin (RJ/PR).

DUPLAS NO FEMININO

Ágatha/Duda (PR/SE), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Taiana/Talita (CE/AL), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Tainá/Victoria (SE/MS), Carol Horta/Ângela (CE/DF), Josi/Juliana (SC/CE), Andrezza/Neide (AM/AL), Vivian/Vitoria (PA/RJ), Andressa/Diana (PB/RJ), Érica Freitas/Val (MG/RJ), Aline/Juliana Simões (SC/PR), Rafaela/Índia (PA), Izabel/Thati (PA/PB), Verena/Hegê (CE) e Thamela/Ingridh (ES/PR).

PREMIAÇÃO