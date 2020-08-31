'Queria mostrar que estou bem preparado', diz Robson Conceição

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O Boxing For You teve o único campeão olímpico do boxe na luta principal, no último sábado, em São Paulo. No mês em que completa quatro anos da conquista da medalha de ouro na Rio-2016, o baiano Robson Conceição não deu chances a seu adversário, o paulista Eduardo “La Dinamita” Reis e venceu por nocaute técnico aos 28 segundos do segundo round.

Robson voltou aos ringues após mais de um ano afastado por lesão e mostrou agressividade com golpes no corpo de Eduardo Reis. Foi a 14ª vitória do baiano na carreira profissional e sua segunda exibição no Boxing For You.

- Estava com vontade de ganhar, de mostrar que eu estou bem preparado e treinando. Respeito meus adversários no ringue. Sempre temos que melhorar um pouco e tenho certeza de quando chegar a hora (do cinturão) estarei pronto! - disse Robson Conceição, que lutou no peso casado de 58,5kg.

O co-main event teve o medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 Esquiva Falcão (78kg). O capixaba também fez uma luta agressiva desde o primeiro golpe e venceu o paraense radicado em Manaus (AM) Morramad Araújo por nocaute técnico no primeiro round. Foi a 27ª vitória do atleta de 30 anos.

A primeira luta da noite foi entre a mineira Lila Furtado e debutante de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Eduarda Gomes, pela categoria super galos (até 55,3kg).

O combate foi até o terceiro round, mas foi amplamente dominado por Lila Furtado, que treina em Guarulhos (SP). Restando pouco mais de 50 segundos para o término, o juiz optou por encerrar o combate e dar a vitória para Lila, que conquistou sua segunda vitória na carreira.

Na sequência foi a vez de dois paulistas subirem ao ringue pela categoria médios-ligeiros (até 69,8kg): Vitor Siqueira e Kenes Carneiro. E o combate foi definido por divisão dividida após oito rounds. Melhor para Vitor Siqueira.

O rígido protocolo do CNB – Conselho Nacional de Boxe e aplicado pelo HCA – Health Control Assistant foi adequado pela empresa com as especificações da modalidade boxe. Liderados por Paulo Pan e Carolina Sanfelice, os profissionais de saúde fizeram teve três etapas de testes e, no dia da luta, com todos os presentes no evento fechado colheram para IgM / IgG.

- No dia da luta chegamos seis horas antes do início do evento, aproximadamente às 15h fizemos toda a sanitização do ambiente para que a gente pudesse entrar e começar a fazer o processo de testagem a partir das 16h. Conseguimos testar 100% de todos as pessoas presentes, obviamente algumas não puderam participar justamente para atender o protocolo. Com certeza o protocolo foi 100% atendido dentro das nossas expectativas - disse Paulo Pan, diretor da HCA – Health Control Assistant