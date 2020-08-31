'Queria mostrar que estou bem preparado', diz Robson Conceição

O Boxing For You teve o único campeão olímpico do boxe na luta principal, no último sábado, em São Paulo. No mês em que completa quatro anos da conquista da medalha de ouro na Rio-2016, o baiano Robson Conceição não deu chances a seu adversário, o paulista Eduardo “La Dinamita” Reis e venceu por nocaute técnico aos 28 segundos do segundo round.
Robson voltou aos ringues após mais de um ano afastado por lesão e mostrou agressividade com golpes no corpo de Eduardo Reis. Foi a 14ª vitória do baiano na carreira profissional e sua segunda exibição no Boxing For You.
- Estava com vontade de ganhar, de mostrar que eu estou bem preparado e treinando. Respeito meus adversários no ringue. Sempre temos que melhorar um pouco e tenho certeza de quando chegar a hora (do cinturão) estarei pronto! - disse Robson Conceição, que lutou no peso casado de 58,5kg.
O co-main event teve o medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 Esquiva Falcão (78kg). O capixaba também fez uma luta agressiva desde o primeiro golpe e venceu o paraense radicado em Manaus (AM) Morramad Araújo por nocaute técnico no primeiro round. Foi a 27ª vitória do atleta de 30 anos.
A primeira luta da noite foi entre a mineira Lila Furtado e debutante de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Eduarda Gomes, pela categoria super galos (até 55,3kg).
O combate foi até o terceiro round, mas foi amplamente dominado por Lila Furtado, que treina em Guarulhos (SP). Restando pouco mais de 50 segundos para o término, o juiz optou por encerrar o combate e dar a vitória para Lila, que conquistou sua segunda vitória na carreira.
Na sequência foi a vez de dois paulistas subirem ao ringue pela categoria médios-ligeiros (até 69,8kg): Vitor Siqueira e Kenes Carneiro. E o combate foi definido por divisão dividida após oito rounds. Melhor para Vitor Siqueira.
O rígido protocolo do CNB – Conselho Nacional de Boxe e aplicado pelo HCA – Health Control Assistant foi adequado pela empresa com as especificações da modalidade boxe. Liderados por Paulo Pan e Carolina Sanfelice, os profissionais de saúde fizeram teve três etapas de testes e, no dia da luta, com todos os presentes no evento fechado colheram para IgM / IgG.
- No dia da luta chegamos seis horas antes do início do evento, aproximadamente às 15h fizemos toda a sanitização do ambiente para que a gente pudesse entrar e começar a fazer o processo de testagem a partir das 16h. Conseguimos testar 100% de todos as pessoas presentes, obviamente algumas não puderam participar justamente para atender o protocolo. Com certeza o protocolo foi 100% atendido dentro das nossas expectativas - disse Paulo Pan, diretor da HCA – Health Control Assistant
Os atletas passaram pelo passaporte imunológico do HCA, que começou em suas cidades pelo Brasil, passando pela testagem no dia da pesagem oficial, ou seja, na véspera das lutas e na noite dos combates. Os profissionais que acessaram à Arena de Lutas foram testados garantido a segurança total do evento. Antes de liberar o acesso às equipes de trabalho, o HCA e a NeoBrax realizaram a sanitização completa do espaço.