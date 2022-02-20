'Queremos tornar o Rio a capital do breaking', afirma secretário municipal de cultura

A realização do Breaking de Verão, evento que acontece neste final de semana no Parque Madureira, no Rio de Janeiro, é a primeira de uma série de ações da prefeitura com foco no estilo de dança, que agora é modalidade olímpica, com estreia marcada para os Jogos de Paris, em 2024.

A Secretaria Municipal de Cultura tem realizado um mapeamento das potencialidades do setor nas regiões da cidade, e viu no movimento, que carrega elementos da cultura urbana e atrai a cada ano um maior número de jovens, a oportunidade perfeita. A intenção da prefeitura é tornar o bairro de Madureira um abrigo do movimento breaking.

- Queremos que o Rio seja a capital mundial do breaking. É uma cultura urbana que virou esporte olímpico, o que mostra a força da cultura. No Rio, uma cidade da dança e do esporte, a ligação é muito profunda. Com esse evento, o breaking passa a ser uma das linhas principais de atuação da Secretaria - explicou Marcus Faustini, secretário de Cultura do município do Rio de Janeiro, ao LANCE!.

O objetivo da pasta é lançar ainda no primeiro semestre um edital de apoio aos praticantes do breaking para fortalecer a modalidade no município, com um calendário de competições.

- Até 2024, queremos que os praticantes vejam a cidade como uma possibilidade para eles desenvolverem sua cultura e treinarem suas habilidades. Teremos aulas em equipamentos culturais para a garotada. Preparamos o plano no ano passado e estamos começando a executá-lo agora - afirmou Faustini.

A chegada do esporte ao programa olímpico ajudou a dar uma visibilidade inédita ao movimento, que marca a construção da identidade de jovens pelo Brasil e pelo mundo.

- Nasci em favela e a cultura mudou minha vida. Ela é uma nova economia do mundo, que influencia outras economias. O breaking tem o potencial de transformar realidades pessoais e coletivas - afirmou o secretário.