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'Queremos tornar o Rio a capital do breaking', afirma secretário municipal de cultura

Objetivo da prefeitura é lançar ainda no primeiro semestre um edital de apoio aos praticantes do breaking para fortalecer a modalidade no município...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2022 às 08:00
A realização do Breaking de Verão, evento que acontece neste final de semana no Parque Madureira, no Rio de Janeiro, é a primeira de uma série de ações da prefeitura com foco no estilo de dança, que agora é modalidade olímpica, com estreia marcada para os Jogos de Paris, em 2024.
A Secretaria Municipal de Cultura tem realizado um mapeamento das potencialidades do setor nas regiões da cidade, e viu no movimento, que carrega elementos da cultura urbana e atrai a cada ano um maior número de jovens, a oportunidade perfeita. A intenção da prefeitura é tornar o bairro de Madureira um abrigo do movimento breaking.
- Queremos que o Rio seja a capital mundial do breaking. É uma cultura urbana que virou esporte olímpico, o que mostra a força da cultura. No Rio, uma cidade da dança e do esporte, a ligação é muito profunda. Com esse evento, o breaking passa a ser uma das linhas principais de atuação da Secretaria - explicou Marcus Faustini, secretário de Cultura do município do Rio de Janeiro, ao LANCE!.
O objetivo da pasta é lançar ainda no primeiro semestre um edital de apoio aos praticantes do breaking para fortalecer a modalidade no município, com um calendário de competições.
- Até 2024, queremos que os praticantes vejam a cidade como uma possibilidade para eles desenvolverem sua cultura e treinarem suas habilidades. Teremos aulas em equipamentos culturais para a garotada. Preparamos o plano no ano passado e estamos começando a executá-lo agora - afirmou Faustini.
A chegada do esporte ao programa olímpico ajudou a dar uma visibilidade inédita ao movimento, que marca a construção da identidade de jovens pelo Brasil e pelo mundo.
- Nasci em favela e a cultura mudou minha vida. Ela é uma nova economia do mundo, que influencia outras economias. O breaking tem o potencial de transformar realidades pessoais e coletivas - afirmou o secretário.
Crédito: BreakingganhoueventonoRiodeJaneiroparamarcariníciodenovaeradeapoio(Foto:FábioCosta/Lance!

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