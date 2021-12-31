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Queniana Sandrafelis Chebet é bicampeã da São Silvestre

Corredora queniana, que também venceu a prova em 2018, liderou a edição de 2021 de ponta a ponta; Brasil tem três atletas no pódio...
LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2021 às 09:18

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 09:18

A maratonista queniana Sandrafelis Chebet, de 23 anos, venceu a Corrida de São Silvestre de 2021, disputada nas ruas de São Paulo nesta sexta-feira (31). A corredora liderou a prova na categoria feminina do começo ao final e terminou-a em 50min07s, mais tempo do que quando venceu a corrida pela primeira vez, em 2018, que completou o percurso em 50 minutos e 2 segundos.Sandrafelis teve a sombra de Yenenesh Dinkesa, maratonista da Etiópia e segunda colocada na prova, que tentou acompanhar o ritmo da queniana, mas não conseguiu. Na marca dos 10 km, a campeã da São Silvestre 2021 já corria completamente sozinha. A atleta da Etiópia terminou a prova em 50 minutos e 26 segundos.A corredora Jenifer do Nascimento foi a melhor brasileira na prova e terminou na terceira colocação, completando a corrida em 53min32s. Valdilene Santos e Franciane Moura, outras brasileiras, completam o pódio com a quarta e quinta posição, respectivamente. O Brasil não tinha uma representante no pódio desde 2015, quando Joziane Cardoso ficou em 4ª.A largada da categoria feminina aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, às 7h40. Antes, às 7h25, houve a largada dos cadeirantes e o pódio foi formado por Leonardo de Melo (1º), Carlos Antônio Guedes do Nascimento (2º) e Rogério Costa Lima (3º).

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