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Público estrangeiro não poderá comparecer às Olimpíadas de Tóquio

Agência de notícia "Kyodo News" informou que a medida "é parte dos esforços para prevenir a transmissão do coronavírus"...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 14:13

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 14:13
Crédito: Erika Shimamoto/Tokyo 2020
As Olimpíadas de Tóquio devem acontecer sem a presença de público estrangeiro. De acordo com a agência "Kyodo News", a medida é "parte dos esforços para prevenir a transmissão do coronavírus".
Os Jogos Olímpicos estão marcados para começarem no dia 23 de julho de 2021. Uma reunião com o Comitê Organizador Local, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional (COI) deve acontecer na próxima semana para formalizar a proibição do público estrangeiro. A principal preocupação são novas variantes do vírus.Sobre a vacinação de atletas, o presidente do COI, Thomas Bach, disse que ela não será obrigatória. Alguns países já se adiantaram e vacinaram os atletas que irão ao Japão. Os competidores não poderão passear turisticamente pelo país.
Na segunda-feira (8), uma pesquisa do "Yomiori Shimbune" apontou que apenas 18% dos entrevistados era favorável a ter estrangeiros durante o evento.

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