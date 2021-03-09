Público estrangeiro não poderá comparecer às Olimpíadas de Tóquio

As Olimpíadas de Tóquio devem acontecer sem a presença de público estrangeiro. De acordo com a agência "Kyodo News", a medida é "parte dos esforços para prevenir a transmissão do coronavírus".

Os Jogos Olímpicos estão marcados para começarem no dia 23 de julho de 2021. Uma reunião com o Comitê Organizador Local, o governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional (COI) deve acontecer na próxima semana para formalizar a proibição do público estrangeiro. A principal preocupação são novas variantes do vírus.Sobre a vacinação de atletas, o presidente do COI, Thomas Bach, disse que ela não será obrigatória. Alguns países já se adiantaram e vacinaram os atletas que irão ao Japão. Os competidores não poderão passear turisticamente pelo país.