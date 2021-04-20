Prova de ciclismo L'Étape Rio anuncia nova data de 2021

O L'Étape Rio chancelado pelo Tour de France terá os percursos de 111 quilômetros e 62 quilômetros passando pela orla da cidade maravilhosa. Na versão completa, os ciclistas irão até o Recreio dos Bandeirantes antes de cruzar a linha de chegada na Marina da Glória. - Em virtude da pandemia seguir avançando e o cronograma de vacinas ainda estar bem atrasado, decidimos adiar a prova do Rio que aconteceria no último final de semana de junho e agora acontecerá de 19 a 21 de novembro - explicou o medalhista olímpico de vela Bruno Prada, organizador da prova. As inscrições seguem abertas e os interessados podem acessar o site www.letaperio.com.br para confirmar sua presença. Já o L'Étape Brasil by Tour de France será de 24 a 26 de Setembro de 2021 em Campos do Jordão (SP), repetindo as distâncias dos dois anos anteriores. A prova é considerada a maior da América Latina. A largada do L'Étape Rio ocorrerá às 6 horas do dia 21 de novembro de 2021. A recomendação é que o atleta esteja posicionado no local da largada com 60 minutos de antecedência. Os participantes serão distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico, ou seja, os mais rápidos largarão na frente. - Essa é uma das medidas para proporcionar maior segurança a todos os participantes, assim como o fechamento total das estradas - completou Bruno Prada. Quem quiser assistir e torcer pelos ciclistas poderá ficar na Marina da Glória, onde os participantes passarão na largada e na chegada da prova. Por questões de segurança não é permitido ficar nas estradas por onde passa o evento.