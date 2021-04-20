Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Prova de ciclismo L'Étape Rio anuncia nova data de 2021

Inicialmente marcada para ocorrer no mês de junho, prova será disputada
agora de 19 a 21 de novembro, na Marina da Glória, na capital fluminense
...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 19:43
Crédito: Divulgação
A organização do L'Étape Brasil by Tour de France comunicou nesta terça-feira a mudança de data de estreia no Rio de Janeiro em 2021 em virtude da situação da Covid-19 no estado e no Brasil. Inicialmente marcada para o mês de junho, a prova será disputada agora de 19 a 21 de novembro, na Marina da Glória.
O L'Étape Rio chancelado pelo Tour de France terá os percursos de 111 quilômetros e 62 quilômetros passando pela orla da cidade maravilhosa. Na versão completa, os ciclistas irão até o Recreio dos Bandeirantes antes de cruzar a linha de chegada na Marina da Glória. - Em virtude da pandemia seguir avançando e o cronograma de vacinas ainda estar bem atrasado, decidimos adiar a prova do Rio que aconteceria no último final de semana de junho e agora acontecerá de 19 a 21 de novembro - explicou o medalhista olímpico de vela Bruno Prada, organizador da prova. As inscrições seguem abertas e os interessados podem acessar o site www.letaperio.com.br para confirmar sua presença. Já o L'Étape Brasil by Tour de France será de 24 a 26 de Setembro de 2021 em Campos do Jordão (SP), repetindo as distâncias dos dois anos anteriores. A prova é considerada a maior da América Latina. A largada do L'Étape Rio ocorrerá às 6 horas do dia 21 de novembro de 2021. A recomendação é que o atleta esteja posicionado no local da largada com 60 minutos de antecedência. Os participantes serão distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico, ou seja, os mais rápidos largarão na frente. - Essa é uma das medidas para proporcionar maior segurança a todos os participantes, assim como o fechamento total das estradas - completou Bruno Prada. Quem quiser assistir e torcer pelos ciclistas poderá ficar na Marina da Glória, onde os participantes passarão na largada e na chegada da prova. Por questões de segurança não é permitido ficar nas estradas por onde passa o evento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso
Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória
Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia
Imagem de destaque
IA reduz custos e muda a lógica de crescimento nas empresas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados