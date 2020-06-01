Prova de ciclismo L’Étape Brasil é reagendada para novembro

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A organização do L’Étape Brasil by Tour de France comunicou nesta segunda-feira a mudança da data do evento, que será realizado de 27 a 29 de novembro, em Campos do Jordão (SP).

A pandemia da COVID-19 obrigou os representantes da maior prova de ciclismo amador do Brasil a alterar o dia, anteriormente previsto para o período de 25 a 27 de setembro. Mais de 1.700 atletas já estão inscritos para os percursos de 107 km e 66 km no Vale do Paraíba.

Em 2019 participaram do evento 2.400 ciclistas de todos os estados do Brasil e de outros países como Alemanha, Austrália, França e Estados Unidos.

O L’Étape Brasil chega à sua sexta edição em 2020 e mantém estrutura de grandes competições internacionais, com segurança dentro e fora da estrada, postos de apoio no percurso e um Village com atrações e exposições de marca.

- Para garantir a saúde e a segurança dos ciclistas, famílias e staff, além da população de Campos do Jordão, decidimos tomar a prudente decisão de alterar a data do evento. Consultamos todas as autoridades e representantes da modalidade para escolher a melhor data. A mudança também foi pautada na preparação dos atletas, que está impactada pela pandemia - disse Bruno Prada, organizador do L’Étape Brasil by Tour de France.

Mais de 30 mil pessoas, entre residentes, atletas, familiares, parceiros, staff e patrocinadores participam do L’Étape Brasil no seu fim de semana de prova.As inscrições do L’Étape Brasil 2020 seguem abertas.

Tour de France também mudou de dataA organização do Tour de France anunciou em abril a nova data da prova, que será realizada de 29 de agosto a 20 de setembro.

A decisão foi tomada após discurso do presidente francês, Emmanuel Macron, sugerindo proibição de eventos de grande porte até meados de julho.

A medida foi tomada pelas autoridades locais como parte da luta contra a propagação da COVID-19.