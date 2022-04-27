Promotor brasileiro aparece entre os quatro melhores do mundo no boxe em votação especializada

O brasileiro Sergio Batarelli foi escolhido pelo perfil estrangeiro especializado Box Blow como um dos melhores promotores da modalidade do planeta. Responsável pelas carreiras dos medalhistas olímpicos Robson Conceição e Esquiva Falcão, o ex-campeão mundial de kickboxing é também quem organiza o Boxing For You, maior evento da nobre arte da América Latina. Foi o empresário paulista que trouxe em 1998 o UFC para o país, com a famosa luta entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort, no até então chamado de Vale Tudo.

Além de Sergio Batarelli, os escolhidos foram Eddie Hearn (DAZN), Frank Warren (Queensberry for BT Sport) e a argentina Georgina Rivero. Os próximos passos da carreira do manager, que é o representante da Top Rank no Brasil, estão o B4Y, que terá sua 11ª edição no dia 29 de maio, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), além do The Challenge, noite de kickboxing para veteranos e estreantes, um novo modelo de negócios criado por Sergio Batarelli, que está marcado para 7 de maio, no mesmo local.

Em todas as competições, o empresário tem uma equipe multidisciplinar, que vai desde o matchmaker até o streaming. Além disso, a boa relação dele com emissoras de televisão e empresários se mantém mesmo após sua aposentadoria dos ringues. A escolha entre os melhores promotores do mundo pegou Sergio Batarelli de surpresa.

- Sem dúvida nenhuma o sucesso do Boxing For You é resultado disso. O nosso evento acaba repercutindo internacionalmente. Comecei minha carreira como lutador, promotor e manager fazendo kickboxing. Depois que eu migrei para o MMA e boxe. Então meu DNA está principalmente no kickboxing, que é um esporte onde fui campeão do mundo. O plano é variar, ter lutas de todos os tipos, quem sabe não volto a fazer Vale Tudo, que hoje é conhecido com MMA - disse Batarelli.

O evento Boxing For You terá a participação de Esquiva Falcão, que fará um aquecimento antes da luta com o cazaque Gennadiy Gennadyevich Golovkin, o Triplo G, ou quem a IBF - Federação Internacional de Boxe indicar para o título do mundo dos dos médios (até 73 kg). A ideia de colocar o capixaba medalhista olímpico em ação foi dar ritmo de luta ao atleta invicto nos médios.

- O Esquiva tem o sonho de título do mundo e o Boxing For You faz parte dessa trajetória! Ele quer lutar, eu como manager tenho como função cuidar para colocar ele onde ele deseja em parceria com a Top Rank. O Esquiva sente falta do público brasileiro e sua atuação em nosso país ajuda a levantar a modalidade no Brasil.

Outro desafio na carreira de Sergio Batarelli foi conduzir um dos maiores erros de julgamento do boxe mundial. No ano passado, Robson Conceição teve um desempenho muito acima do campeão dos super-penas contra o mexicano Oscar Valdez, mas a arbitragem deu vitória ao detentor do cinturão. O caso foi manchete nos canais esportivos, que não reconheceram a vitória do atleta do México.

Sergio Batarelli protocolou uma reclamação formal no Conselho Mundial de Boxe e garantiu que a entidade recolocasse o brasileiro Robson Conceição entre os desafiantes ao título da categoria. Fato é que o medalhista olímpico lutará ainda em 2022 com o vencedor do combate entre o mexicano Valdez e o norte-americano Shakur Stevenson.

- Nosso trabalho é de valorização do boxe brasileiro, algo que no passado não era fácil! O caso do Robson foi prova de que a nossa atuação junto ao Conselho Mundial de Boxe foi correta, com argumentos e bem conduzida na esfera esportiva! O fundamento foi válido e o conselho me deu razão, colocando o Robson como quarto do mundo e já logo de cara uma eliminatória - concluiu Sergio Batarelli.

O boxe brasileiro vive sua melhor fase em décadas com resultados expressivos de seus atletas mundo afora, tanto nos ringues profissionais, quanto nas competições olímpicas. O número de atletas com chances reais de títulos mundiais está ligado ao investimento em eventos e na divulgação das lutas, como faz o Boxing For You em parceria com Top Rank, maior promotora do mundo.

De Londres 2012 até Tóquio 2020, a nobre arte conquistou seis medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata, e duas de bronze. O último e único pódio antes na modalidade havia sido com Servílio de Oliveira nos Jogos da Cidade do México, em 1968. No boxe profissional, atletas como Esquiva Falcão e Robson Conceição estão próximos de disputar o cinturão em suas respectivas categorias.

O Boxing For You deve anunciar nos próximos dias todo o card de sua 11ª edição, que já teve Sorocaba (SP) e Mangaratiba (RJ) como sedes. Outros destaques que subiram ao ringue da plataforma de lutas foram Rose Volante, ex-campeã mundial, e Eduardo Pará, atual número 1 do Brasil nos penas.