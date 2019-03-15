Kartódromo da Serra

Promessa de muita velocidade na segunda etapa do Capixaba de Kart

A competição acontece neste sábado, a partir das 10 horas, no Kartódromo da Serra. A entrada é franca

Publicado em 15 de Março de 2019 às 20:45

A segunda etapa do Campeonato Capixaba de Kart acontece no Kartódromo da Serra Crédito: Divulgação
Com promessa de muita adrenalina e bons pegas na pista, acontece neste sábado (16) a segunda etapa do Campeonato Capixaba de Kart, no Kartódromo Internacional da Serra, em Feu Rosa. Um dos favoritos é o piloto Caio Cunha Miguel, pentacampeão estadual, que enfrentará Ygor Santana e Fabricio Fogolin, promessas da categoria F4 para esta temporada.
A categoria Mirim, composta por crianças de até 7 anos, também promete um show a parte, afinal o pequeno Raphael Gebara já mostrou na primeira etapa que em pista não se brinca. Na categoria Sprinter, Lucas Behague sai na frente e pretende, nesta segunda etapa, manter este lugar.
Segunda etapa do Campeonato Capixaba de Kart
Data: sábado (16)
Horário: 10 horas
Local: Kartódromo Internacional da Serra, em Feu Rosa
Entrada: franca

