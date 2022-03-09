Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Projetos de Lei de Incentivo ao Esporte registram captação recorde no ano de 2021
mais-esportes

Projetos de Lei de Incentivo ao Esporte registram captação recorde no ano de 2021

O valor captado supera R$ 445 milhões e representa aumento de 40% em relação ao ano de  2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 07:33

Publicado em 09 de Março de 2022 às 07:33

O ano de 2021 teve grande movimentação na Lei de Incentivo ao Esporte por dois motivos. O primeiro foi o recorde de projetos inscritos em um mesmo ano: 2.507. E o segundo foi o recorde absoluto no volume de recursos captados: R$ 445,28 milhões.
O valor de 2021 é quase nove vezes o total captado pelos projetos via Lei de Incentivo ao Esporte em 2007, primeiro ano de vigência da lei, que fechou com R$ 50,9 milhões. Além disso, o montante representa 40,1% a mais em relação ao recorde anterior da LIE, registrado em 2020, de R$ 317,67 milhões.
Desde 2020, a equipe da SENIFE implementou novas metodologias de trabalho que resultaram em dois momentos inéditos para a Lei de Incentivo ao Esporte: a fila de análise de projetos e a fila de prestação de contas foram zeradas, o que tornou os processos muito mais céleres.Isso significa que todos os projetos protocolados em um ano são analisados no mesmo ano e que nenhuma prestação de contas de um ano fica pendente para o exercício seguinte. Outro avanço foi a implementação das visitas técnicas virtuais, que permitiram que mais projetos fossem analisados pela SENIFE, assegurando mais agilidade a todo o processo.
A criação do selo da Lei de Incentivo, que tem como objetivo premiar proponentes, projetos e patrocinadores/doadores que se destacam no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte, foi mais uma novidade. Os envolvidos no programa passaram a ter um reconhecimento oficial da Secretaria Especial do Esporte pela excelência de seus serviços, o que serve de motivação para todos dentro da cadeia que movimenta a Lei de Incentivo ao Esporte.
A equipe também investiu na criação do Painel de Transparência, onde é possível obter dados referentes a diversos aspectos do programa que ajudam os proponentes e patrocinadores a ter mais subsídios na hora de montar seus projetos.
Os avanços também chegaram aos atletas, já que a Bolsa Auxílio da Lei de Incentivo ao Esporte passou de R$ 1 mil para R$ 10 mil, o que assegurou mais recursos para os atletas se prepararem e evoluírem em suas modalidades.
Crédito: Osprojetosdeleideincentivopodemgerarumanovasafradecampeõesparaoesportebrasileiro-(Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados