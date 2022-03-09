Projetos de Lei de Incentivo ao Esporte registram captação recorde no ano de 2021

O ano de 2021 teve grande movimentação na Lei de Incentivo ao Esporte por dois motivos. O primeiro foi o recorde de projetos inscritos em um mesmo ano: 2.507. E o segundo foi o recorde absoluto no volume de recursos captados: R$ 445,28 milhões.

O valor de 2021 é quase nove vezes o total captado pelos projetos via Lei de Incentivo ao Esporte em 2007, primeiro ano de vigência da lei, que fechou com R$ 50,9 milhões. Além disso, o montante representa 40,1% a mais em relação ao recorde anterior da LIE, registrado em 2020, de R$ 317,67 milhões.

Desde 2020, a equipe da SENIFE implementou novas metodologias de trabalho que resultaram em dois momentos inéditos para a Lei de Incentivo ao Esporte: a fila de análise de projetos e a fila de prestação de contas foram zeradas, o que tornou os processos muito mais céleres.Isso significa que todos os projetos protocolados em um ano são analisados no mesmo ano e que nenhuma prestação de contas de um ano fica pendente para o exercício seguinte. Outro avanço foi a implementação das visitas técnicas virtuais, que permitiram que mais projetos fossem analisados pela SENIFE, assegurando mais agilidade a todo o processo.

A criação do selo da Lei de Incentivo, que tem como objetivo premiar proponentes, projetos e patrocinadores/doadores que se destacam no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte, foi mais uma novidade. Os envolvidos no programa passaram a ter um reconhecimento oficial da Secretaria Especial do Esporte pela excelência de seus serviços, o que serve de motivação para todos dentro da cadeia que movimenta a Lei de Incentivo ao Esporte.

A equipe também investiu na criação do Painel de Transparência, onde é possível obter dados referentes a diversos aspectos do programa que ajudam os proponentes e patrocinadores a ter mais subsídios na hora de montar seus projetos.

Os avanços também chegaram aos atletas, já que a Bolsa Auxílio da Lei de Incentivo ao Esporte passou de R$ 1 mil para R$ 10 mil, o que assegurou mais recursos para os atletas se prepararem e evoluírem em suas modalidades.