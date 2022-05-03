Projeto de triatleta olímpico representa Brasil nos Jogos Sul-Americanos da Juventude

Jovens talentos paranaenses da Escolinha de Triathlon Formando Campeões embarcaram nesta terça-feira (3) para Rosário, na Argentina, para representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos da Juventude. Dos quatro atletas da equipe de triatlo, três são do projeto que já soma seis anos como referência na formação de crianças e adolescentes. As provas deste esporte começam na quinta-feira.

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Vinícius Sant'Ana e João Mazorca integram a Seleção Escolinha de Triathlon Formando Campeões, que reúne os atletas com maior potencial para chegar às principais competições internacionais. Caçula, Sophia Gomes faz parte do grupo de pré-alto rendimento.

Em sua primeira experiência internacional, com a Seleção Brasileira, os três representam mais de 700 crianças e adolescentes do projeto em todo o Brasil, que veem no triathlon uma chance de transformar suas vidas. O quarteto brasileiro em Rosário será completado por Júlia Munhoz, do SESI-SP.

- Os três treinaram com foco nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, e mostraram um ótimo desempenho. Acreditamos que eles trarão bons resultados para o Brasil. Mais do que as medalhas, o grande objetivo do grupo é representar bem a Escolinha no cenário internacional. Vestir o uniforme da seleção brasileira é um sonho para qualquer atleta, e eles serão inspiração para todos os outros jovens do projeto - destaca o coordenador Ricardo Júnior Cardoso.

Os Jogos Sul-Americanos da Juventude de Rosário reúnem atletas de até 18 anos. Com 230 competidores no total, o Brasil tem a segunda maior delegação, atrás apenas da Argentina, país-sede. O primeiro desafio no triathlon serão as provas individuais masculina e feminina, na quinta-feira (5). No sábado (7), o quarteto brasileiro disputará o revezamento misto.