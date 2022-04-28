Projeto de triatleta olímpico negocia contratação de pioneiro do esporte no Brasil para descoberta de talentos

O objetivo é ambicioso. Catalisar iniciativas que façam do esporte uma ferramenta de transformação social, por todo o Brasil. Para isso, o Instituto Escolinha de Triathlon Formando Campeões, do triatelta olímpico Juraci Moreira, negocia a contratação de Homero Cachel, treinador responsável pela formação de atletas que marcaram a história do esporte no Brasil.

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Na Seleção Escolinha, retoma a parceria com Juraci, fundador presidente do Instituto, e tem a missão de ajudar a equipe a trilhar o mesmo caminho de seu ex-pupilo.

- Eu sempre tive talentos nas mãos, mas muitas vezes eles ficavam limitados por falta de investimento. O Juraci tem capacidade para conseguir boas parcerias, tem um trabalho sério reconhecido no Brasil. A perspectiva é muito bacana - afirmou Cachel.Jogos Sul-Americanos como laboratório

Além dos seis atletas que integram a Seleção Escolinha de Triathlon Formando Campeões, Homero assumiu o treinamento do grupo de pré-alto rendimento. O time é formado por alunos da Escolinha com potencial para se desenvolver e competir na elite do esporte. Cachel também conta com a parceria de Jéssica Rodrigues, como treinadora. A coordenação geral é de Ricardo Júnior Cardoso.

A nova fase de treinamento dos atletas já será colocada à prova nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Rosário, Argentina, a partir de 4 de maio. Vinícius Sant'Ana, da Seleção Escolinha de Triathlon Formando Campeões, fará sua primeira participação no evento, ao lado de Sophia Gomes, do grupo de pré-alto rendimento. Entre os dias 14 e 15 de maio, um grupo maior disputará o Sul-americano de Triathlon Sprint, em Formosa, também na Argentina.

Projetos irmãos

Em Fortaleza, Ceará, O Instituto Escolinha de Triathlon Formando Campeões já usou sua experiência e recursos para apoiar a Escolinha de Triathlon Atitude Atletas, um projeto esportivo que promove a inclusão social de crianças de comunidades carentes da Praia de Iracema.

O Instituto intermediou a captação de patrocínios para a Escolinha de Triathlon Atitude Atletas. Também dispôs de profissionais que ajudaram a desenvolver a iniciativa, calcada na experiência de seis anos do projeto da Escolinha de Triathlon Formando Campeões, nascido no Paraná e replicado para todo o Brasil.

Graças ao esforço conjunto, o núcleo Pirambu da Escolinha de Triathlon Atitude Atletas já está tomando nova forma. Todas as crianças passaram por uma medição para a confecção dos uniformes e ganharam bicicletas novas.

- As crianças ficaram muito entusiasmadas, muitas nunca tinham andado de bicicleta, nunca tinham visto bikes assim. Toda a comunidade está envolvida com o projeto - comemora Juraci.