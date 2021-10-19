Projeto busca qualificar professores para atuarem na iniciação esportiva de atletas paralímpicos

Um projeto para promover a inclusão e o atendimento profissional de crianças e adolescentes com deficiência na iniciação esportiva, uma parceria entre a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) vai formar professores para em um Acordo de Cooperação Técnica, que vai beneficiar atletas de diversas partes do país. A parceria pretende potencializar a capacitação de professores de educação física que atuam em projetos esportivos sociais, pensando na criança com deficiência e suas famílias que enviam seus filhos para os locais de treinamento. A ideia é que os pequenos sejam recepcionados por uma pessoa que conhece de paradesporto, que entende de deficiência e vai contribuir com a evolução dos meninos e meninas. O acordo de cooperação com o CPB permitirá trabalhar com a perspectiva de que as crianças com deficiência estão em todos os lugares do país e precisam de profissionais aptos a atendê-los. Processo em três etapas​A formação dos professores será em três etapas. A primeira será o curso de Introdução ao Movimento Paralímpico. As aulas já foram gravadas e estão disponíveis 100% online. Os professores podem assistir no dia e na hora em que desejarem. Para avançar às etapas seguintes da capacitação, o professor precisa finalizar esse curso de introdução.