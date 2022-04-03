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Programa o TEAtivo é lançado e vai atender atividades físicas para crianças e adolescentes autistas

niciativa atenderá a 600 pessoas na primeira fase, em Goiânia (GO) e Tanguá (RJ). Projeção é de que o número chegue a 2.600 até o fim do ano...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 01:29

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 01:29
A Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional do Paradesporto, lançou no Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo, 2 de abril, o Programa TEAtivo, voltado para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. A Portaria MC nº 760, que institui o programa, foi publicada no Diário Oficial da União.
Trata-se de uma política pública nacional inédita e que tem como objetivo permitir o acesso à prática de atividades físicas e de lazer a crianças e adolescentes autistas com idade entre cinco e 18 anos. Os dois primeiros núcleos serão implementados em Goiânia e no município de Tanguá, no Rio de Janeiro. Cada um beneficiará 300 pessoas. Na capital fluminense, o projeto será realizado no Parque Olímpico da Barra, um dos legados dos Jogos Rio 2016.
O investimento da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania para implantar o projeto nos dois núcleos iniciais é de R$ 1,4 milhão. Os convênios já foram firmados com as prefeituras e os projetos estão na fase de contratação de profissionais. Até o fim do ano, o objetivo é que o TEAtivo atenda mais duas mil crianças, totalizando 2.600 beneficiados em 2022. Para isso, mais R$ 1,7 milhão serão investidos.
Metedologia
O projeto tem como base a metodologia de Rodrigo Brivio, especialista em atividades físicas direcionadas a crianças com Transtorno do Espectro Autista. Além de ceder a metodologia, ele vai capacitar os profissionais que atuarão nos núcleos do TEAtivo. Brivio desenvolveu um método que reúne equipamentos de ginástica artística, brincadeiras e exercícios de propriocepção, capacidade que o próprio corpo tem de avaliar em que posição se encontra a fim de manter o equilíbrio quando está parado, em movimento ou ao realizar esforços.
Crédito: Oprogramavairrabalharcompessoascomespectodeautismoebuscaráoseudesenvolvimentopeloesporte-(Divulgação/Tativo

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