Principal ultramaratona de mountain bike do Brasil é adiada para 2021

Crédito: Mario Jordany / Brasil Ride

A UCI (União Ciclística Internacional) e a CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) anunciaram o adiamento do Brasil Ride, principal prova de mountain bike do país, para 17 a 23 de outubro de 2021. A 11ª edição da ultramaratona aconteceria em outubro deste ano.

- Obviamente esta não era a notícia que eu gostaria de dar, mas é a mais prudente para o momento. Após uma grande análise envolvendo UCI, CBC, Estado da Bahia e Prefeitura de Porto Seguro, bem como a nossa equipe de trabalho, pensando nos novos protocolos exigidos, concluímos que não é seguro e nem viável realizar o evento em outubro de 2020. Assim, o adiamos para 2021, e o mesmo ocorre com a Maratona dos Descobrimentos. Lamento muito, mas acredito que segurança e bem-estar das pessoas é o mais importante - explica Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

A Brasil Ride é um evento que exige 300 pessoas trabalhando e outras 500 competindo nos sete dias, além de mais de 2.000 ciclistas na Maratona que encerra a competição, no sábado, em um fim de semana que Arraial d'Ajuda chega a ter 8.000 pessoas. São quase 6.000 refeições servidas durante o evento.

- Seria impossível de ser realizada. Uma infraestrutura gigantesca em Guaratinga e Arraial. Talvez até lá as coisas estejam melhores, torço para que sim, mas não é correto da nossa parte deixar atletas se planejarem para algo que não é certo que vá ocorrer - acrescentou o dirigente.

Todos os atletas que já fizeram suas inscrições estão automaticamente inscritos na prova que será realizada na nova data, entre 17 e 23 de outubro de 2021. De acordo com a Medida Provisória nº 948 de 8 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União, caso a nova data não seja possível para o (a) participante, o (a) atleta poderá:

- Repassar a sua inscrição para outro (a) atleta, ou;

- Transferir a sua inscrição para a mesma prova em 2021. Será gerado crédito no valor pago em sua inscrição nesta edição para utilizar na edição de 2021. O (a) atleta deverá entrar em contato pelo e-mail [email protected] para obter os detalhes de como proceder, ou;

- Utilizar o crédito concedido, no valor pago em sua inscrição, em qualquer prova do calendário Tour Bike Brasil Ride no período de 1 ano;

- É realmente impensável, na situação atual e a curto prazo (30 a 60 dias) e médio prazo (60 a 100 dias), realizar uma prova de etapas no Brasil com segurança. Todos que conhecem a Brasil Ride sabem qual nossa única regra: #respeito. E é com base nessa regra que fizemos a maior stage race premium do mundo, e baseado nessa mesma regra que decidi, com tristeza, não realizar a Brasil Ride 2020 - afirma Mario Roma.

Nesta segunda-feira, ele anunciou uma nova competição que fará parte do calendário, a Brasil Ride Serra do Cipó, em Minas Gerais.