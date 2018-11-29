Principais atletas do país disputam Pré-Olímpico de Karatê em Vitória

Uma das principais competições de caratê do Brasil, o Campeonato Pré-Olímpico de Karatê acontece entre hoje e sábado. E desta vez, os atletas capixabas que vão competir terão uma forcinha a mais na competição. Isso porque o evento será realizado no Tancredão, centro esportivo que fica no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Com a torcida a favor, os atletas ganham um combustível extra para alcançar bons resultados na disputa.
O evento garante uma vaga para cada categoria na seleção brasileira, que irá competir no Sul-Americano e no Pan-Americano, em 2019. A outra vaga em cada categoria será ocupada pelo campeão geral de um ranking definido por outras duas competições.
A carateca Tamillis Campi, que competirá na categoria kumite - até 50kg - no evento, se mostra animada e comemora a realização do campeonato no Espírito Santo por melhorar a visão do caratê capixaba para fora do Estado. É de grande importância que seja aqui. É uma honra a gente estar recebendo um evento tão grande, além da facilidade dos atletas daqui poderem competir em casa.
Tamillis já foi campeã da competição em 2017 e entrou para a seleção. A expectativa é garantir a vaga novamente. Acredito que consigo lutar de igual para igual com as outras atletas. É uma categoria muito competitiva, uma das mais fortes em atletas de alto nível. Porém estou com uma perspectiva muito boa, acredito que vai dar tudo certo sim.
Masculino
Bruno Conde vai representar o Espírito Santo nas categorias kata e kumite sênior - até 84kg - e está motivado. Pelos meus treinos, pelo que eu já me dediquei e pela minha história dentro do caratê, eu tenho bastante condição de ser campeão.
Bruno diz que também tem se dedicado e se preparado para o campeonato, que é o último que ele vai competir neste ano, mas que devido a compromissos com aulas na faculdade, não está treinando como gostaria.
Não estou conseguindo me dedicar tanto quanto antigamente, mas estou treinando e focando bastante, com cargas horárias menores. Mas continuo treinando muito para chegar bem no Pré-Olímpico, diz o atleta que também destaca a importância do Espírito Santo receber um evento desse porte.
É uma competição incentiva bastante a gente a subir nosso nível, porque traz atletas de estados bem mais fortes, observando-os, os atletas capixabas ficam motivados a melhorar ainda mais, acrescenta.
A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Filipe Souza.