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No Tancredão

Principais atletas do país disputam Pré-Olímpico de Karatê em Vitória

Caratecas capixabas esperam que torcida seja o combustível extra na luta por vitórias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 23:06

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 23:06

especial
Uma das principais competições de caratê do Brasil, o Campeonato Pré-Olímpico de Karatê acontece entre hoje e sábado. E desta vez, os atletas capixabas que vão competir terão uma forcinha a mais na competição. Isso porque o evento será realizado no Tancredão, centro esportivo que fica no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Com a torcida a favor, os atletas ganham um combustível extra para alcançar bons resultados na disputa. 
Tamillis Campi é uma das principais caratecas do Estado Crédito: Fernando Madeira
O evento garante uma vaga para cada categoria na seleção brasileira, que irá competir no Sul-Americano e no Pan-Americano, em 2019. A outra vaga em cada categoria será ocupada pelo campeão geral de um ranking definido por outras duas competições.
A carateca Tamillis Campi, que competirá na categoria kumite - até 50kg - no evento, se mostra animada e comemora a realização do campeonato no Espírito Santo por melhorar a visão do caratê capixaba para fora do Estado. É de grande importância que seja aqui. É uma honra a gente estar recebendo um evento tão grande, além da facilidade dos atletas daqui poderem competir em casa.
Tamillis já foi campeã da competição em 2017 e entrou para a seleção. A expectativa é garantir a vaga novamente. Acredito que consigo lutar de igual para igual com as outras atletas. É uma categoria muito competitiva, uma das mais fortes em atletas de alto nível. Porém estou com uma perspectiva muito boa, acredito que vai dar tudo certo sim.
Masculino  
Bruno Conde vai representar o Espírito Santo nas categorias kata e kumite sênior - até 84kg - e está motivado. Pelos meus treinos, pelo que eu já me dediquei e pela minha história dentro do caratê, eu tenho bastante condição de ser campeão.
Bruno diz que também tem se dedicado e se preparado para o campeonato, que é o último que ele vai competir neste ano, mas que devido a compromissos com aulas na faculdade, não está treinando como gostaria.
Não estou conseguindo me dedicar tanto quanto antigamente, mas estou treinando e focando bastante, com cargas horárias menores. Mas continuo treinando muito para chegar bem no Pré-Olímpico, diz o atleta que também destaca a importância do Espírito Santo receber um evento desse porte.
É uma competição incentiva bastante a gente a subir nosso nível, porque traz atletas de estados bem mais fortes, observando-os, os atletas capixabas ficam motivados a melhorar ainda mais, acrescenta. 
 
A autora é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Filipe Souza.

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