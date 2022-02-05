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Primeiro sábado das Olimpíadas de Inverno terá cinco modalidades em disputas por medalhas

Sem brasileiros, o primeiro dia após a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno já terá cinco modalidades com disputa por medalhas
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Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 01:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 01:35
A abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 aconteceu nesta sexta-feira. Sem a equipe brasileira, a manhã do primeiro dia após a Cerimônia de Abertura já terá cinco modalidades em disputas por medalhas.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno: Pequim entre politização do evento e consolidação econômica da China
As modalidades que terão a formação de pódio neste sábado são: Esqui cross-country, na prova de 7,5km feminino, a partir de 4h45 (horário de Brasília); Biatlo, na prova de revezamento 4x6km misto; Esqui estilo livre, na prova masculina de moguls; Patinação de velocidade, nos 3.000m feminino; Salto com esqui em pista normal, na prova feminina.
O Brasil não vai disputar neste sábado. A equipe brasileira conta com 11 atletas, sendo um reserva, representando o país nos Jogos Olímpicos. Os brasileiros participarão das modalidades: Esqui Cross Country, Esqui Alpino, Esqui Estilo Livre, Bobsled e Skeleton.Veja os horários das disputas de medalhas deste sábado (05/02):
Esqui Cross-Country04h45 - 7.5km + 7.5km Skiatlon Feminino
Biatlo06h – Revezamento Misto 4 x 6Km
Esqui Estilo Livre07h – Classificatórias – Moguls08h30 – Final – Moguls
Patinação de velocidade05h30 – 3.000m Feminino – Final08h – 500m Feminino – classificatórias08h38 – 1000m Masculino – classificatórias09h23 – Revezamento 2000m Misto – Quartas de final09h53 – Revezamento 2000m Misto – Semifinal10h18 – Revezamento 2000m Misto – Final B10h26 – Revezamento 2000m Misto – Final
Salto com esqui03h20 – Pista normal individual – Masculino – classificatórias07h45 – Pista normal individual – Feminino – classificatórias08h35 – Pista normal individual – Feminino – Final
Crédito: PrimeirosábadodasOlimpíadasdeInvernoemPequimjáterádisputademedalhas(Foto:GREGBAKER/AFP

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