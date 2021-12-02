Primeiro podcast gamificado do mundo recebe a campeã mundial de futevôlei Natalia Guitler

O PlayerTalks, o 1° podcast gamificado do mundo, criado e desenvolvido pela PlayerUm, acaba de lançar um novo episódio com uma atleta conhecida internacionalmente: Natalia Guitler, Rainha da Praia e Campeã Mundial de Futevôlei e TeqBall.

Natalia é ex-tenista profissional e nunca deixou de praticar esportes. Ela reúne mais de 2M de seguidores em seus canais digitais e é a nova convidada do PlayerTalks, disponível nas melhores plataformas e em jogo no podcastgamificado.com.br.

- É um prazer estar no PlayerTalks. O meu crescimento profissional não foi tão rápido como as pessoas pensam. Nem fácil, por ser um lifestyle. É muita dedicação, suor, todos os dias treinando, com estratégias específicas... Comecei muito lá atrás. Comecei muito criança, no tênis, joguei futebol, e acabei conhecendo o futevôlei por acaso. O meu incentivo vem dos meus irmãos no esporte - comenta Nat Guitler no podcast comandado pelo CEO da PlayerUm, Flávio Stoliar.

Com pais Argentinos, Guitler traçou seu caminho no Brasil e hoje é atleta referência internacional em duas modalidades: futevôlei e teqball. No bate-papo, temas sobre esporte e soft skills específicos para o mercado de trabalho, resiliência, foco, trabalho em equipe, planejamento para crescimento e desenvolvimento profissional, e, como valorizar este processo para se alcançar um grande objetivo.

Segundo Flávio, a Nat Guitler é um exemplo a ser seguido, pois hoje é a Rainha da Praia e recém Campeã Mundial de futevôlei, em Copacabana, palco onde surgiu o esporte.

- Ela representa o futuro do esporte. A Nat junta excelência técnica e versatilidade de modalidades, com entretenimento e lifestyle; se tornando um produto de mídia extremamente atrativo. Isso tudo, claro, se divertindo e fazendo o que ama.. No podcast, falamos sobre sua trajetória, capacidade de adaptação e como o esporte a preparou para a vida e seus novos desafios. Vale a pena jogar o podcast gamificado - reforça o CEO.

No podcast gamificado, é possível assistir os melhores momentos do episódio, jogando. A experiência leva até 10 minutos. O bate papo completo também está nas melhores plataformas de áudio e no YouTube.