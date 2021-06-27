Primeiro fim de semana do Tour de France tem holandês na liderança

A 108ª edição do Tour de France começou neste fim de semana na região de Brest com duas etapas realizadas. O evento de 2021 teve início no sábado com 187 km entre Brest e Landerneau. no domingo (27), entre Perros-Gueirec e Mur-de-Bretagne.
Os trechos foram semelhantes com subida curta e íngreme para encerrar o dia. O destaque entre os 180 competidores fica por enquanto fica para o holandês Mathieu Van der Poel da Alpecin Fenix BEL. O bônus obtido tirou o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) da ponta da tabela. O placar geral da prova coloca o holandês com vantagem para os eslovenos Tadej Pogacar e Primoz Roglic.
- Terminar o trabalho assim é incrível; Impossível planejar! Dei tudo de mim na primeira subida, porque esta era a minha última chance de conseguir a camisa amarela neste Tour de France e para isso precisava do bônus que estava no topo - disse Mathieu Van der Poel, após assumir a camiseta amarela após os 183,5 km de extensão.
- Na segunda, quando lancei meu ataque a 800 metros da linha de chegada, ninguém me seguiu e decidi continuar meu esforço. Os últimos 500 metros foram muito difíceis para mim, mas sabia que tinha de dar o meu melhor se quisesse vencer. Só descobri que tinha a camisa amarela cinco minutos depois da finalização.
Entre as equipes, a liderança fica por conta da Jumbo - Visma. A próxima etapa será entre Lorient e Pontivy, com 182 quilômetros de prova.AS ETAPAS DO TOUR DE FRANCE
Etapa 1 – 26/06/21 Brest Landerneau 187 kmEtapa 2 – 27/06/21 Perros-Gueirec Mur-de-Bretagne 182 kmEtapa 3 – 28/06/21 Lorient Pontivy 182 kmEtapa 4 – 29/06/21 Redon Fougeres 152 kmEtapa 5 – 30/06/21 Changé Laval (ITT) 27 km contrarrelógio individualEtapa 6 – 01/07/21 Tours Chateauroux 144 kmEtapa 7 – 02/07/21 Vierzon Le Creusot 248 km Etapa 8 – 03/07/21 Oyonnax Le Grand Bornand 151 kmEtapa 9 – 04/07/21 Cluses Tignes – Val Claret 145 km
Dia de descanso 1
Etapa 10 – 06/07/21 Albertville Valence 186 kmEtapa 11 – 07/07/21 Sorgues Malaucene 199 kmEtapa 12 – 08/07/21 St-Paul-Trois-Chateaux Nimes 161 kmEtapa 13 – 09/07/21 Nimes Carcassonne 229 kmEtapa 14 – 10/07/21 Carcassonne Quillan 184 km Etapa 15 – 11/07/21 Ceret Andorra la Vella 192 km
Dia de descanso 2
Etapa 16 – 13/07/21 Pas-de-la-Case Saint-Gaudens 169 kmEtapa 17 – 14/07/21 Muret St. Lary Soulan – Col de Portet 178 kmEtapa 18 – 15/07/21 Pau Luz Ardiden 130 kmEtapa 19 – 16/07/21 Mourenx Libourne 203 kmEtapa 20 – 17/07/21 Libourne Saint-Emilion (ITT) 31 km Contrarrelógio individualEtapa 21 – 18/07/21 Chatou Paris – Champs-Elysees 112 km