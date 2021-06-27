AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

mais-esportes

Primeiro fim de semana do Tour de France tem holandês na liderança

Principal prova de ciclismo do mundo realizou duas etapas na região de Brest, na França
...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 18:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2021 às 18:09
Crédito: Divulgação
A 108ª edição do Tour de France começou neste fim de semana na região de Brest com duas etapas realizadas. O evento de 2021 teve início no sábado com 187 km entre Brest e Landerneau. no domingo (27), entre Perros-Gueirec e Mur-de-Bretagne.
Os trechos foram semelhantes com subida curta e íngreme para encerrar o dia. O destaque entre os 180 competidores fica por enquanto fica para o holandês Mathieu Van der Poel da Alpecin Fenix BEL. O bônus obtido tirou o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) da ponta da tabela. O placar geral da prova coloca o holandês com vantagem para os eslovenos Tadej Pogacar e Primoz Roglic.
- Terminar o trabalho assim é incrível; Impossível planejar! Dei tudo de mim na primeira subida, porque esta era a minha última chance de conseguir a camisa amarela neste Tour de France e para isso precisava do bônus que estava no topo - disse Mathieu Van der Poel, após assumir a camiseta amarela após os 183,5 km de extensão.
- Na segunda, quando lancei meu ataque a 800 metros da linha de chegada, ninguém me seguiu e decidi continuar meu esforço. Os últimos 500 metros foram muito difíceis para mim, mas sabia que tinha de dar o meu melhor se quisesse vencer. Só descobri que tinha a camisa amarela cinco minutos depois da finalização.
Entre as equipes, a liderança fica por conta da Jumbo - Visma. A próxima etapa será entre Lorient e Pontivy, com 182 quilômetros de prova.AS ETAPAS DO TOUR DE FRANCE
Etapa 1 – 26/06/21 Brest Landerneau 187 kmEtapa 2 – 27/06/21 Perros-Gueirec Mur-de-Bretagne 182 kmEtapa 3 – 28/06/21 Lorient Pontivy 182 kmEtapa 4 – 29/06/21 Redon Fougeres 152 kmEtapa 5 – 30/06/21 Changé Laval (ITT) 27 km contrarrelógio individualEtapa 6 – 01/07/21 Tours Chateauroux 144 kmEtapa 7 – 02/07/21 Vierzon Le Creusot 248 km Etapa 8 – 03/07/21 Oyonnax Le Grand Bornand 151 kmEtapa 9 – 04/07/21 Cluses Tignes – Val Claret 145 km
Dia de descanso 1
Etapa 10 – 06/07/21 Albertville Valence 186 kmEtapa 11 – 07/07/21 Sorgues Malaucene 199 kmEtapa 12 – 08/07/21 St-Paul-Trois-Chateaux Nimes 161 kmEtapa 13 – 09/07/21 Nimes Carcassonne 229 kmEtapa 14 – 10/07/21 Carcassonne Quillan 184 km Etapa 15 – 11/07/21 Ceret Andorra la Vella 192 km
Dia de descanso 2
Etapa 16 – 13/07/21 Pas-de-la-Case Saint-Gaudens 169 kmEtapa 17 – 14/07/21 Muret St. Lary Soulan – Col de Portet 178 kmEtapa 18 – 15/07/21 Pau Luz Ardiden 130 kmEtapa 19 – 16/07/21 Mourenx Libourne 203 kmEtapa 20 – 17/07/21 Libourne Saint-Emilion (ITT) 31 km Contrarrelógio individualEtapa 21 – 18/07/21 Chatou Paris – Champs-Elysees 112 km

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro suspeito de envolvimento em acidente que terminou com morte de motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim
Carro envolvido em acidente que matou motociclista é encontrado abandonado em Itapemirim
Imagem de destaque
Cresce frustração com demora dos resgates na venezuela: 'Há edifícios onde não foi removida sequer uma única pedra'
Polícia Militar tem 1.008 vagas em concurso público
Guarapari, IBGE e Polícia Militar: 39 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados