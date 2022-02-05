Primeira medalha das Olimpíadas de Inverno! Therese Johaug vence prova no esqui cross-country feminino

A primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Inverno é da Noruega. Na modalidade skiathlon do esqui cross-country feminino, Therese Johaug liderou a prova com um tempo de 44min13s e conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica individual. A prata ficou com a russa Natalia Nepryaeva e o bronze com a austríaca Teresa Stadlober.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa