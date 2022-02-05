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Primeira medalha das Olimpíadas de Inverno! Therese Johaug vence prova no esqui cross-country feminino

Norueguesa garantiu a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos; Pódio foi formado com a russa Natalia Nepryaeva e com a austríaca Teresa Stadlober
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Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 05:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 05:57
A primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Inverno é da Noruega. Na modalidade skiathlon do esqui cross-country feminino, Therese Johaug liderou a prova com um tempo de 44min13s e conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica individual. A prata ficou com a russa Natalia Nepryaeva e o bronze com a austríaca Teresa Stadlober.> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno; veja quais são as modalidades e os brasileiros na disputa
A prova do skiathlon consiste em 15km de percurso, sendo metade do percurso no esqui clássico e a outra com a técnica do estilo livre.
Therese Johaug é tricampeã mundial do skiathlon (2015, 2019 e 2021). A norueguesa liderou as duas metades da prova e venceu com uma vantagem de 30 segundos para a segunda colocada.
Primeiro pódio dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022:
1º - Therese Johaug: 44min13s72º - Natalia Nepryaeva: 44min43s93º - Teresa Stadobler: 44min44s2
Crédito: NorueguesaconquistouaprimeiramedalhadeourodosJogosdeInvernode2022(Foto:JewelSAMAD/AFP

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