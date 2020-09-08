Presidente da CBB declara apoio à Rafael Westrupp na eleição do COB

O presidente Guy Peixoto Jr, da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), declarou apoio à chapa “COB + Forte”, comandada por Rafael Westrupp (ex-atleta de Tênis) e Emanuel Rego (ex-atleta de Vôlei de Praia), para a eleição do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que escolherá presidente, vice-presidente e sete membros representantes das Entidades Nacionais de Administração do Desporto e um membro independente. Segundo o presidente da CBB, a escolha pela ‘COB + Forte’ veio graças ao alinhamento de ideias.

- Esta chapa, que conta com dois ex-atletas no comando, é a que mais se assemelha aos conceitos da nossa modalidade, além de ser a que mais pode auxiliar o futuro do basquete nacional e do esporte como um todo”, explicou Guy. - Além disso, ‘COB + Forte’ já conta com apoio de modalidades importantes, como o futebol e o vôlei, entre outras - completou o presidente da CBB. A eleição está agendada para acontecer no dia 07 de outubro (quarta-feira), no Rio de Janeiro. As outras três chapas inscritas são formadas por Paulo Wanderley e Marco La Porta, Alberto Murray e Mauro Silva, e Helio Meirelles Cardoso e Robson Caetano.