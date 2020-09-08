Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Presidente da CBB declara apoio à Rafael Westrupp na eleição do COB

Pleito está agendado para acontecer no dia 7 de outubro, no Rio de Janeiro
...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 16:39
Crédito: Giovanni Kleinübing/CBB
O presidente Guy Peixoto Jr, da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), declarou apoio à chapa “COB + Forte”, comandada por Rafael Westrupp (ex-atleta de Tênis) e Emanuel Rego (ex-atleta de Vôlei de Praia), para a eleição do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que escolherá presidente, vice-presidente e sete membros representantes das Entidades Nacionais de Administração do Desporto e um membro independente. Segundo o presidente da CBB, a escolha pela ‘COB + Forte’ veio graças ao alinhamento de ideias.
- Esta chapa, que conta com dois ex-atletas no comando, é a que mais se assemelha aos conceitos da nossa modalidade, além de ser a que mais pode auxiliar o futuro do basquete nacional e do esporte como um todo”, explicou Guy. - Além disso, ‘COB + Forte’ já conta com apoio de modalidades importantes, como o futebol e o vôlei, entre outras - completou o presidente da CBB. A eleição está agendada para acontecer no dia 07 de outubro (quarta-feira), no Rio de Janeiro. As outras três chapas inscritas são formadas por Paulo Wanderley e Marco La Porta, Alberto Murray e Mauro Silva, e Helio Meirelles Cardoso e Robson Caetano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados