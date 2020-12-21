Prêmio Minifootball elege os destaques do ano de 2020

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Com poucas competições e o calendário comprometido por conta da pandemia, a maior parte das atividadesprogramadas ficaram para o próximo ano. Ainda assim, alguns projetos saíram do papel e chegaram ao mercado do futebol reduzido, o conhecido futebol society, como o Minifitball, treinamento funcional baseado no Minifootball, Ligas Oficiais de Minifootball, a Liga Minifootball de e-Sports, o 1º Congresso Internacional de Arbitragem e agora, a mais recente novidade, o Prêmio Minifootball 2020.

O Prêmio Minifootball 2020 tem como grande objetivo reconhecer todosaqueles que, de alguma forma, participaram das atividades da MinifootballBrasil durante o ano. Mesmo em um ano em que poucas competiçõesaconteceram, o reconhecimento aos que praticam o esporte é de extremaimportância.

- Em um ano em que tivemos muitas perdas, reconhecer aqueles queestiveram com a gente é de fato muito importante. Foi um anomuito difícil para todos nós e ainda assim, precisamos agradecerpor seguir em frente. Sem as equipes, atletas, treinadores,gestores, arenas, árbitros e todos aqueles que fazem parte, diretaou indiretamente do futebol society, não somos nada. É pra eles quetrabalhamos e é a eles que reconhecemos - disse Rico Chermont,Presidente da Minifootball Brasil e idealizador do Prêmio Minifootball.

O Prêmio Minifootball 2020 será apresentado ao vivo, no próximo dia 22 deDezembro, à partir das 19:00h, diretamente do canal oficial da Minifootballno YouTube, a Minifootball Brasil TV. Uma grande produção está sendopreparada para divulgar os vencedores do grande prêmio. A apresentaçãodo programa será de Larissa Sabrá, apresentadora da Band Rio e RicoChermont, Presidente da Minifootball Brasil e também da PAMF –PanAMerican Minifootball Federation.

O Prêmio Minifootball 2020 conta com nove categorias. São elas: MelhorJogador, Melhor Goleiro, Melhor Treinador, Melhor Equipe, Melhor Gestorde Equipe, Melhor Árbitro(a), Melhor Arena, Melhor Liga Oficial e PrêmioEspecial PAMF.

Três finalistas para cada categoria foram indicados pela Minifootball Brasile estão concorrendo ao Prêmio de Melhor do Ano. Três jurados técnicosvotarão em seus preferidos, gerando um ponto para cada indicado. Alémdisso, também há uma votação popular, através das redes sociais daorganização. Enquetes nos Stories e Posts funcionam como ferramentas devotos e o mais votado ganhará também um ponto. Aquele indicado quetiver mais pontos no somatório do Voto Popular e dos Votos Técnicos, seráo grande vencedor.

Participam do Prêmio Minifootball 2020 todos aqueles que disputaramalguma competição organizada pela instituição de Janeiro a Dezembro de2020.Confira os Indicados:

MELHOR JOGADORRodrigo Alvarenga – União FCJoão Pedro Guimarães (Bill) – Inter PetrópolisAleksandro Gil – Filadélfia FC