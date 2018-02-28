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Festa

Prêmio em R$ 20 mil: dinheiro e adrenalina alta no pôquer capixaba

Evento Mind Sports Challenge, que será realizado até domingo (4) em um hotel da Praia da Costa, em Vila Velha, movimenta atletas capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 20:15

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 20:15

O preconceito diminuiu com o passar dos anos, mas ainda existe. Os jogos de pôquer, apesar de já serem reconhecidos oficialmente pelo Ministério dos Esportes, ainda são vinculados ao vício e jogatinas envolvendo apostas altas. Para quebrar tabus e aproximar ainda mais o público capixaba do esporte, um grupo de jogadores realiza até o próximo domingo (04), em um hotel localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, o Mind Sports Challenge. É uma forma de acabar com a reputação negativa, destacando os benefícios que a prática do carteado pode trazer aos praticantes.
Sérgio Frasson e Sandro são os organizadores do campeonato de pôquer Crédito: Carlos Alberto Silva
Existe certa resistência quanto a aceitação, mas isso tem melhorado. Meus pais, por exemplo, achavam estranho logo no início quando comecei a jogar. Acho que era mais por conta de eu ficar horas jogando. Mas hoje em dia eles me apoiam, me incentivam quando vou participar de competições. O Ministério do Esporte ter reconhecido o pôquer como uma modalidade também ajudou para que o preconceito diminuísse. No meu caso, por eu ser mulher, é difícil também. Isso porque poucas jogam, geralmente apenas quatro ou cinco por evento, explicou Cristiane Guedes, de 23 anos, que joga desde 2013.
No torneio, os inscritos recebem fichas sem valor monetário, que servem como se fossem pontos. Ao final, o atleta que ficar com todos os pontos é declarado o campeão. E a premiação chama a atenção. O vencedor levará para casa mais de R$ 20 mil, após pagar uma inscrição de R$ 150. O dinheiro, contudo, pelo menos para os atletas, não é o mais importante.
Pensamos muito além do dinheiro. Visamos a diversão que existe no ambiente de jogo, no passa tempo legal que o esporte é, ficamos com a mente ativa, a adrenalina que tudo envolve é algo gostoso. Fora que é um jogo que exige estudo, cálculo e saber ler a as dicas corporais que os adversários acabam deixando transparecer às veses. Enfim, é um jogo complexo e que envolve muitas coisas bacanas para quem pratica, comentou o jogador Sérgio Frasson.

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