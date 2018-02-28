Prêmio em R$ 20 mil: dinheiro e adrenalina alta no pôquer capixaba

O preconceito diminuiu com o passar dos anos, mas ainda existe. Os jogos de pôquer, apesar de já serem reconhecidos oficialmente pelo Ministério dos Esportes, ainda são vinculados ao vício e jogatinas envolvendo apostas altas. Para quebrar tabus e aproximar ainda mais o público capixaba do esporte, um grupo de jogadores realiza até o próximo domingo (04), em um hotel localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, o Mind Sports Challenge. É uma forma de acabar com a reputação negativa, destacando os benefícios que a prática do carteado pode trazer aos praticantes.
Existe certa resistência quanto a aceitação, mas isso tem melhorado. Meus pais, por exemplo, achavam estranho logo no início quando comecei a jogar. Acho que era mais por conta de eu ficar horas jogando. Mas hoje em dia eles me apoiam, me incentivam quando vou participar de competições. O Ministério do Esporte ter reconhecido o pôquer como uma modalidade também ajudou para que o preconceito diminuísse. No meu caso, por eu ser mulher, é difícil também. Isso porque poucas jogam, geralmente apenas quatro ou cinco por evento, explicou Cristiane Guedes, de 23 anos, que joga desde 2013.
No torneio, os inscritos recebem fichas sem valor monetário, que servem como se fossem pontos. Ao final, o atleta que ficar com todos os pontos é declarado o campeão. E a premiação chama a atenção. O vencedor levará para casa mais de R$ 20 mil, após pagar uma inscrição de R$ 150. O dinheiro, contudo, pelo menos para os atletas, não é o mais importante.
Pensamos muito além do dinheiro. Visamos a diversão que existe no ambiente de jogo, no passa tempo legal que o esporte é, ficamos com a mente ativa, a adrenalina que tudo envolve é algo gostoso. Fora que é um jogo que exige estudo, cálculo e saber ler a as dicas corporais que os adversários acabam deixando transparecer às veses. Enfim, é um jogo complexo e que envolve muitas coisas bacanas para quem pratica, comentou o jogador Sérgio Frasson.