Premiação encerra o Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano de ORC, em Florianópolis (SC)

Terminou, neste sábado, dia 5, o Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano da classe ORC, a mais prestigiada e reconhecida pela World Sailing, a entidade que rege a vela no mundo. A competição foi realizada junto com o 33º Circuito Oceânico de Santa Catarina desde o dia 1º pelo Veleiros da Ilha, em Jurerê, em Florianópolis (SC), e teve a chancela da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.

Campeão Brasileiro de forma antecipada na sexta-feira, o Crioula 52 foi para a raia neste sábado de muito sol, calor e vento e venceu mais uma regata, de Barla-Sota, finalizando a disputa de ponta a ponta nas sete regatas disputadas. O Ventaneiro 3, do Rio de Janeiro, campeão Brasileiro de 2020, terminou em sexto e finalizou o Brasileiro com o vice-campeonato no geral com 19 pontos perdidos. O Rudá Blue Seal fechou em terceiro na regata e no geral ficou apenas um ponto atrás do Ventaneiro. O Xamã Matrix, de Santos (SP), finalizou em quarto após o segundo lugar no último dia e o Índio, do Rio Grande do Sul, terminou em quinto em sua competição de estreia do novo barco.

Foram mais de 50 barcos na disputa , cerca de vinte na ORC que vai premiou as categorias A e B além de Gold e Silver. Na B o título ficou com o Índio com os também gaúchos Kamikaze em segundo lugar e o Inaê Amstel Ultra, de Guarujá (SP), em terceiro. Na classe Gold, o Crioula 52 também levou em classificação igual a do geral. Na Silver, o Inaê levou o troféu com o Boto V, de Paraty (RJ), em segundo, e o Dona Bola, do Rio de Janeiro, em terceiro.

Marco Grael, filho de Torben Grael e velejador olímpico, tripulou o vice-campeão geral da ORC - comandado por Renato Cunha - e comentou: "Entre os mortais fomos os primeiros, brincadeira (risos) . O Crioula estava com uma tripulação completamente profissional , ganhar deles seria difícil, sabíamos disso, cumprimos nossa meta de ficar em segundo , tivemos nossos erros e acertos, mas no geral velejamos muito bem", disse: "Nosso barco gosta de ventos mais fortes, aqui em Jurerê se tem vento fraco, sempre tem uma ondinha , mas Graças a Deus o vento ajudou muito".

A próxima competição de Oceano de Marco será a Semana de Vela de Ilhabela, em julho. De monotipo, ele foca na classe 49Er ao lado de Gabriel Borges onde participou da última Olimpíada em Tóquio. Ele disputa o Mundial no Canadá e tenta recursos financeiros para estar também no Campeonato Europeu, na Dinamarca.

Nas demais classes, o Garrotilho, do Veleiros da Ilha, foi o campeão da BRA-RGS, o Dadu venceu na Multicascos. Na Bico de Proa o título ficou com o Livre. No Bico de Proa Cruzeiro o caneco ficou com o ArCaFer . Na RGS Cruzeiro A, o Sossegado foi o vencedor e o Mako IV foi o melhor na RGS Cruzeiro B . Na HPE 30, o Ximango foi o ganhador.

Comodoro do Veleiros da Ilha, Ildefonso Júnior comemorou a realização do evento: "Estamos muito felizes em saber que nada ocorreu de errado, fizemos o Brasileiro de ORC que deu tudo certo , temos os Campeões Brasileiros relacionados. Participei de eventos desde pequeno e é o primeiro onde vejo todos felizes, tanto os que perderam quanto os que ganharam, as velejadas foram muito gostosas. É um orgulho muito grande bater o recorde, vamos ver se no ano que vem todos voltam e trazem algum barco amigo junto".

Mario Martinez, comodoro da ABVO, participou da premiação ao fim do evento agradeceu a presença do medidor-adjunto da ORC, o italiano Nicola Sironi, e fez uma homenagem à Ann Viebig, secretária da ABVO e várias regatas pelo Brasil, pelos serviços prestados: "Agradecemos em especial ao Nicola Sironi que veio ao Brasil para dar o suporte a ORC, dar o suporte aos velejadores, estará agora em Salvador e no Rio de Janeiro. Graciosamente dedicou seus dias para estar com os velejadores brasileiros. Em especial queria fazer uma homenagem à querida Ann que cuida dos nossos certificados , anuidades, sempre do nosso lado, atendendo bem com educação, sempre muito polida", disse.

Presidente da CBVela marca presença e destaca a importância da Vela de Oceano como porta de entrada para novos velejadores e no desenvolvimento

Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela, marcou presença na cerimônia de encerramento do Campeonato Brasileiro e destacou a importância da Vela de Oceano: "A Vela de Oceano durante muito tempo não teve a valorização que merece, no mundo inteiro ela é que tem o maior número de praticantes e no Brasil em especial. Você tem barcos desde o Pará até o Rio Grande do Sul , a ABVO tem o papel importantíssimo na classe com as regras, cuidando para que os eventos tenham bom nível técnico. Desde o início nos associamos à ABVO nessa jornada para dar relevo à classe Oceano e levá-la até onde deveria estar", disse Marco Aurélio: "A Vela de Oceano dentre outras coisas é multigeracional , ela faz um link entre o novo, experiente, o campeão, o futuro campeão, às vezes o pai do futuro campeão começa na Oceano e matricula ele em uma escolinha de vela, tudo começa pelo Oceano. Inclusive muitas pessoas acham que velejar de Oceano é coisa para quem tem dinheiro, mas não, é a porta de entrada mais democrática que existe pois tem vários tripulantes , a chance da pessoa tem de velejar sem gastar um tostão ou às vezes até sendo remunerado é o velejar de Oceano".

Outras autoridades estiveram presentes como a Deputada Estadual Paula Silva, a Paulinha, que destacou a importância do evento para o fomento do turismo náutico: "É um impacto positivo no turismo náutico, orgulhosos do Veleiros da Ilha conseguiu traduzir nesses poucos dias a nossa beleza e potencial do mar e belezas muito grandes. Mais que tudo, nesse período de Covid, precisamos reencontrar valores e a verdadeira felicidade da alma e tanto o mar e natureza tem essa capacidade de trazer sentido para a vida das pessoas . Estamos muito felizes e orgulhosos e quem sabe podermos organizar um evento Mundial daqui a mais um tempo . O Governo do Estado está empenhado em construir um plano de desenvolvimento da indústria náutica".

A premiação teve ainda presença de Alison de Bom de Souza, procurador do estado de Santa Catarina, representando o Governo do Estado.

Os resultados finais da ORC e de todas as classes podem ser vistos no site - https://icsc.regatas.ar/circuitosc/index.php/pt/ .