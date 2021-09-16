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'Precisava disso, amadureci', diz Medina sobre afastamento da família

Tricampeão mundial é econômico ao comentar o gesto da mãe Simone, que celebrou sua conquista nas redes sociais, e disse que não depender mais dos familiares era necessário...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação/WSL
Há diversos motivos para o título mundial conquistado por Gabriel Medina, na última terça-feira, em Trestles (EUA), ser considerado um dos mais marcantes de sua carreira. Além de ser um tricampeonato, o feito ficará marcado como o primeiro sem sua família por perto - considerado um pilar nas suas últimas conquistas.
+ Neymar comemora tricampeonato mundial de Gabriel Medina
Medina foi alvo de polêmica durante o começo deste ano e viu sua vida pessoal ganhar as páginas de sites sobre um possível desentendimento envolvendo sua esposa, Yasmin Brunet, e sua mãe, Simone Medina.O que se sabe é que, de fato, Gabriel se afastou da família, trocou o pai/padrasto Charles Saldanha pelo australiano Andy King como treinador e passou a viajar sozinho, apenas com Yasmin - além do novo técnico.
Segundo Medina, a mudança era necessária e partiu de uma escolha própria.
- No começo do ano, resolvi sair da minha zona de conforto e assumir minha responsabilidade de ter minha casa, pagar minhas contas, ter minha família, fazer minhas viagens… Hoje, eu sei que consigo fazer tudo sozinho. Precisava disso, é um processo de amadurecimento, é um negócio pessoal - disse em entrevista exclusiva ao LANCE!.- Eu tive que fazer essa escolha, e eu assumi essa escolha. A vida é assim. É um processo que todo mundo passa. Não tem muito o que fazer. É viver, pensar positivo e coisas boas - acrescentou Medina.Mãe posta foto de Medina após nove meses
Simone, que não postava uma foto relacionada a Gabriel em suas redes sociais há nove meses, ‘quebrou o gelo’ nesta quarta-feira ao republicar um post e deixar uma mensagem marcando o filho.
- É legal. Na verdade, minha infância toda, durante toda minha vida, eu tive eles do meu lado. Mas são coisas da vida.
Com o título conquistado, Gabriel se igualou a Mick Fanning (AUS), Tom Curren (EUA) e Andy Irons (HAV) como os terceiros maiores campeões da história do esporte. Acima deles, estão Mark Richards (4) e Kelly Slater (11).

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