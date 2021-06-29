Pré-Olímpico de Basquete: Brasil estreia diante da Tunísia nesta terça

Crédito: Divulgação/CBB

Chegou a hora! Após quase 20 dias de preparação, o Brasil estreia no Pré-Olímpico de basquete masculino nesta terça-feira, 29 de junho, diante da Tunísia, a partir das 15h, com transmissão ao vivo no SporTV. A competição é o último caminho para Tóquio-2020 e apenas o campeão garante um lugar no torneio. O Brasil fez grande parte da preparação na Polônia, com dois amistosos contra a seleção polonesa, vencendo ambos. Desde o último sábado, a equipe trabalha em Split, e o técnico Aleksandar Petrovic garante: estamos prontos para o desafio #PorTóquio.

- Fizemos o último treino tático e posso dizer que estou muito contente com todos os jogadores, como estamos na quadra. Nos acostumamos a jogar nesse ginásio aqui em Split. Respeitamos a Tunísia por duas coisas. Jogadores com qualidade, um ex-jogador da NBA. E respeitamos o Pré-Olímpico, onde cada jogo é muito importante. E o Brasil quer e pode brigar pela vaga olímpica. Precisamos ganhar o primeiro jogo para ganhar também confiança, nos classificar para as semifinais e ir em busca do nosso objetivo - disse o técnico Aleksandar Petrovic.

O Brasil enfrentou a Tunísia em apenas uma oportunidade, na Copa do Mundo de 2010, quando venceu por 80 a 65, ainda na primeira fase.

Após a partida contra a Tunísia, o Brasil volta à quadra na quarta-feira, no mesmo horário, diante da Croácia. Os dois primeiros times avançam para as semifinais, quando cruzam com o outro mini-grupo, formado por Alemanha, México e Rússia. A final será no dia 4 de julho e apenas o campeão do Pré-Olímpico consegue um lugar em Tóquio-2020.

- Estamos preparados. Foram muitos treinos. Tempo bom para se preparar para esse campeonato. Estamos prontos para uma boa campanha e temos uma boa chance de nos classificarmos. Vamos dar o nosso máximo, o grupo está focado e pronto para dar o seu melhor. Estou muito feliz de estar aqui, me sinto pronto para um campeonato como o Pré-Olímpico e buscar essa chance de disputar uma Olimpíada. Vestir a camisa da Seleção me deixa cada dia mais feliz e vamos com tudo - contou Bruno Caboclo.

CONVOCADOS

ArmadoresGeorginho - São PauloMarcelinho Huertas - Tenerife-ESPRafa Luz - BC Nevžis-Optibet-LITYago - Flamengo

Alas/ArmadoresVitor Benite - Burgos-ESP

AlasAlex Garcia - BauruLéo Meindl - Fuenlabrada-ESP

Alas/pivôsBruno Caboclo - Limoges-FRALucas Dias - SESI Franca

PivôsAnderson Varejão - Cleveland Cavaliers-EUALucas Mariano - São PauloRafael Hettsheimeir - Flamengo

Comissão técnica