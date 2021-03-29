Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Pré-Olímpico das Américas de esgrima muda de sede devido a restrições causadas pela pandemia
mais-esportes

Pré-Olímpico das Américas de esgrima muda de sede devido a restrições causadas pela pandemia

Medidas do governo do Panamá para conter o avanço da Covid-19 fizeram com que o torneio fosse modificado. Disputa acontecerá nos dias 29 e 30 de abril, na Costa Rica
...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 16:06
Crédito: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
A Federação Internacional de Esgrima (FIE) comunicou nesta segunda-feira uma modificação importante envolvendo a classificação olímpica. O Torneio Pré-Olímpico das Américas, anteriormente marcado para a Cidade do Panamá, foi transferido para San José, na Costa Rica, com as datas mantidas, em 29 e 30 de abril.
A modificação se dará em função das restrições impostas pelo governo do Panamá, para tentar conter o aumento do número de casos de Covid-19. O Brasil seria o suplente, mas enfrenta as mesmas dificuldades e não poderia sediar o torneio.
Em votação, os presidentes de federações nacionais escolheram a Costa Rica como sede, por 26 votos. A Colômbia recebeu cinco votos e será suplente.
O Brasil já tem dois atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio: Guilherme Toldo (florete masculino) e Nathalie Moellhausen (espada feminino). Quatro outros atletas não conseguiram classificação pelo ranking olímpico e disputam o Pré-Olímpico: Athos Schwantes (espada masculino), Bia Bulcão (florete feminino), Bruno Pekelman (sabre masculino) e Karina Trois (sabre feminino).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados