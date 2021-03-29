Pré-Olímpico das Américas de esgrima muda de sede devido a restrições causadas pela pandemia

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A Federação Internacional de Esgrima (FIE) comunicou nesta segunda-feira uma modificação importante envolvendo a classificação olímpica. O Torneio Pré-Olímpico das Américas, anteriormente marcado para a Cidade do Panamá, foi transferido para San José, na Costa Rica, com as datas mantidas, em 29 e 30 de abril.

A modificação se dará em função das restrições impostas pelo governo do Panamá, para tentar conter o aumento do número de casos de Covid-19. O Brasil seria o suplente, mas enfrenta as mesmas dificuldades e não poderia sediar o torneio.

Em votação, os presidentes de federações nacionais escolheram a Costa Rica como sede, por 26 votos. A Colômbia recebeu cinco votos e será suplente.