Prata em Tóquio, Pedro Barros está fora da etapa de Criciúma do STU National

Um dos principais nomes do skate nacional e mundial, Pedro Barros, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio na modalidade Park, está fora da etapa de Criciúma do STU National, o primeiro torneio da temporada. Segundo o atleta, a desistência é devido a um exaustivo ano de 2021. O skatista afirmou que não está 100% e precisa respeitar seu corpo. Luiz Francisco entra automaticamente em seu lugar nas semifinais, que serão disputadas neste sábado, no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi.

- Resolvi ouvir minha intuição e achei por bem não disputar essa etapa. Não somos uma máquina, todos nós temos o nosso limite. Tive um ano de 2021 muito pesado, com Olimpíada, disputa de outros campeonatos, tive influenza, bati com a cabeça no Oi STU Open Rio, fui parar no hospital... Foi tudo muito corrido, muito intenso. Já tenho 26 anos, desde os 4 ando de skate, como profissional já são mais de dez anos, e é uma longevidade muito grande. Essa é a mensagem que fica, de respeitarmos o nosso corpo - explicou Pedro Barros.

Apesar da notícia, as eliminatórias masculinas pegaram fogo nesta sexta-feira. Um total de 35 skatistas, divididos em cinco baterias, lutaram pelas oito vagas restantes nas semifinais, para se juntarem aos oito pré-classificados (os quatro primeiros colocados no STU National de Criciúma, em 2021, e os quatro primeiros do Oi STU Open Rio), que são André Mariano, Augusto Akio, Pedro Quintas, Gui Khury, Matheus Hiroshi, João Victor Silva, Kalani Konig e Luizinho, que herdou a vaga de Pedro Barros.

MURILO PERES AVANÇA EM PRIMEIRO NAS ELIMINATÓRIASQuem liderou a turma que se garantiu nas semifinais foi o paulistano Murilo Peres, de 25 anos, que fez logo na primeira de suas três voltas a melhor performance do dia, com a nota 70,67, único a passar da casa dos 70 pontos.

- Fiquei muito feliz com minha performance e com a volta que consegui encaixar. Particularmente, ao longo da semana, tive dificuldades de montar uma volta que me deixasse confiante e satisfeito. Mas ontem mesmo decidi que essa seria a minha volta, acreditei nela, investi nela, porque sei que ela tinha potencial. Mas não sabia que passaria em primeiro, o que me deixou muito contente. Estou sempre olhando para o meu skate e para a pista, diferente de quando você está vendo alguém andar. Ela pôde passar uma boa impressão e, na semifinal, tem muito mais coisa que quero encaixar nessa volta - desabafou Murilo.

E quem seguiu junto com ele para as semifinais foram Gustavo Picaski, Mateus Guerreiro, Hugo Montezuma, João Pedro Teixeira, Pedro Carvalho, Cahique Gregório e Matheus Mello.

A competição terá transmissão ao vivo no Tik Tok (neste sábado e só a final feminina no domingo) e no sportv 2 (no sábado a partir das 13h e a final feminina no domingo), com a final masculina exclusiva na programação oficial do Verão Espetacular da TV Globo, domingo, das 10h às 11h. O público que quiser acompanhar de perto poderá solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla.

RESULTADO PARK MASCULINO (os 8 classificados para as semifinais)1 – Murilo Peres – 70,672 – Gustavo Picaski – 69,333 – Mateus Guerreiro – 68,004 – Hugo Montezuma – 67,435 – João Pedro Teixeira – 66,226 – Pedro Carvalho – 64,837 – Cahique Gregório – 63,108 – Matheus Mello – 62,67