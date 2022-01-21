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Prata em Tóquio, Pedro Barros está fora da etapa de Criciúma do STU National

Skatista abriu mão de disputar primeiro torneiro do ano por respeito ao corpo depois de um 2021 intenso. Todos os oito semifinalistas já estão definidos...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 19:37

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 19:37

Um dos principais nomes do skate nacional e mundial, Pedro Barros, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio na modalidade Park, está fora da etapa de Criciúma do STU National, o primeiro torneio da temporada. Segundo o atleta, a desistência é devido a um exaustivo ano de 2021. O skatista afirmou que não está 100% e precisa respeitar seu corpo. Luiz Francisco entra automaticamente em seu lugar nas semifinais, que serão disputadas neste sábado, no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi.
- Resolvi ouvir minha intuição e achei por bem não disputar essa etapa. Não somos uma máquina, todos nós temos o nosso limite. Tive um ano de 2021 muito pesado, com Olimpíada, disputa de outros campeonatos, tive influenza, bati com a cabeça no Oi STU Open Rio, fui parar no hospital... Foi tudo muito corrido, muito intenso. Já tenho 26 anos, desde os 4 ando de skate, como profissional já são mais de dez anos, e é uma longevidade muito grande. Essa é a mensagem que fica, de respeitarmos o nosso corpo - explicou Pedro Barros.
Apesar da notícia, as eliminatórias masculinas pegaram fogo nesta sexta-feira. Um total de 35 skatistas, divididos em cinco baterias, lutaram pelas oito vagas restantes nas semifinais, para se juntarem aos oito pré-classificados (os quatro primeiros colocados no STU National de Criciúma, em 2021, e os quatro primeiros do Oi STU Open Rio), que são André Mariano, Augusto Akio, Pedro Quintas, Gui Khury, Matheus Hiroshi, João Victor Silva, Kalani Konig e Luizinho, que herdou a vaga de Pedro Barros.
MURILO PERES AVANÇA EM PRIMEIRO NAS ELIMINATÓRIASQuem liderou a turma que se garantiu nas semifinais foi o paulistano Murilo Peres, de 25 anos, que fez logo na primeira de suas três voltas a melhor performance do dia, com a nota 70,67, único a passar da casa dos 70 pontos.
- Fiquei muito feliz com minha performance e com a volta que consegui encaixar. Particularmente, ao longo da semana, tive dificuldades de montar uma volta que me deixasse confiante e satisfeito. Mas ontem mesmo decidi que essa seria a minha volta, acreditei nela, investi nela, porque sei que ela tinha potencial. Mas não sabia que passaria em primeiro, o que me deixou muito contente. Estou sempre olhando para o meu skate e para a pista, diferente de quando você está vendo alguém andar. Ela pôde passar uma boa impressão e, na semifinal, tem muito mais coisa que quero encaixar nessa volta - desabafou Murilo.
E quem seguiu junto com ele para as semifinais foram Gustavo Picaski, Mateus Guerreiro, Hugo Montezuma, João Pedro Teixeira, Pedro Carvalho, Cahique Gregório e Matheus Mello.
A competição terá transmissão ao vivo no Tik Tok (neste sábado e só a final feminina no domingo) e no sportv 2 (no sábado a partir das 13h e a final feminina no domingo), com a final masculina exclusiva na programação oficial do Verão Espetacular da TV Globo, domingo, das 10h às 11h. O público que quiser acompanhar de perto poderá solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla.
RESULTADO PARK MASCULINO (os 8 classificados para as semifinais)1 – Murilo Peres – 70,672 – Gustavo Picaski – 69,333 – Mateus Guerreiro – 68,004 – Hugo Montezuma – 67,435 – João Pedro Teixeira – 66,226 – Pedro Carvalho – 64,837 – Cahique Gregório – 63,108 – Matheus Mello – 62,67
Crédito: PedroBarrosconquistouamedalhadepratanasOlimpíadasdeTóquio(Foto:LIONELBONAVENTURE/AFP

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