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Praia Brava, em Itajaí, irá sediar mais uma edição do Kite Day

Competição reúne atletas do Brasil em uma classe olímpica no litoral de Santa Catarina...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 11:03

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 11:03
Crédito: Divulgação
A Praia Brava, em Itajaí (SC), sedia o Kite Day, na próxima quarta-feira. Será a quarta vez que a região recebe um evento de kitesurf para atrair os melhores atletas do Brasil e popularizar a classe, que a partir de 2024 será olímpica. As disputas ocorrerão entre os tradicionais pontos de encontro Habbitat e Brava Beach, patrocinadores desta edição.
Os velejadores interessados em competir precisam doar um brinquedo para efetuar a inscrição. Para popularizar a classe, as disputas ocorrerão bem próximo à praia, facilitando assim sua visualização. A expectativa é contar com atletas de todo o país. A prova terá 1 milha náutica, o equivalente a 1852 metros, e os melhores tempos definem os campeões.
-A única alteração é que será uma competição de velocidade, voltado para o público e com a participação de diversos velejadores trazendo esportividade, colorido para a nossa região- destacou o organizador do evento, Cláudio Cruz.
Recentemente, no Mundial da categoria, a participação brasileira teve Bruno Lobo (18º no geral) e Maria do Socorro Reis, bronze na categoria Master. O resultado, segundo os competidores, foi positivo, principalmente pelo nível técnico dos quase 150 velejadores de 27 países na disputa.
Foi também o primeiro evento válido como campeonato mundial da IKA - International Kiteboarding Association após a confirmação da modalidade em Paris 2024.
O próximo evento de alto-nível da categoria é o Brasileiro de Fórmula Kite em São Luís (MA) entre os dias 5 e 7 de novembro. Um pouco antes será realizado o Floripa Foil Festival, entre os dias 30 de outubro a 2 de novembro, em Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC).

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