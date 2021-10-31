Praia Brava, em Itajaí, irá sediar mais uma edição do Kite Day

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A Praia Brava, em Itajaí (SC), sedia o Kite Day, na próxima quarta-feira. Será a quarta vez que a região recebe um evento de kitesurf para atrair os melhores atletas do Brasil e popularizar a classe, que a partir de 2024 será olímpica. As disputas ocorrerão entre os tradicionais pontos de encontro Habbitat e Brava Beach, patrocinadores desta edição.

Os velejadores interessados em competir precisam doar um brinquedo para efetuar a inscrição. Para popularizar a classe, as disputas ocorrerão bem próximo à praia, facilitando assim sua visualização. A expectativa é contar com atletas de todo o país. A prova terá 1 milha náutica, o equivalente a 1852 metros, e os melhores tempos definem os campeões.

-A única alteração é que será uma competição de velocidade, voltado para o público e com a participação de diversos velejadores trazendo esportividade, colorido para a nossa região- destacou o organizador do evento, Cláudio Cruz.

Recentemente, no Mundial da categoria, a participação brasileira teve Bruno Lobo (18º no geral) e Maria do Socorro Reis, bronze na categoria Master. O resultado, segundo os competidores, foi positivo, principalmente pelo nível técnico dos quase 150 velejadores de 27 países na disputa.

Foi também o primeiro evento válido como campeonato mundial da IKA - International Kiteboarding Association após a confirmação da modalidade em Paris 2024.