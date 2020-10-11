Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Português vence a etapa 9 do Giro da Itália e celebra ao estilo CR7

Ruben Guerrero chega em primeiro e festeja com o tradicional 'Eu Estou Aqui' que Cristiano Ronaldo  faz nos jogos de futebol. Para completar, o compatriota Almeida é líder no geral...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 12:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2020 às 12:18
Crédito: O ciclista português celebra ao estilo Cristiano Ronaldo, com o 'Eu Estou Aqui'. ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar na etapa 9 do Giro da Itália, realizada neste domingo (AFP
Portugal está fazendo história no Giro da Itália-2020. Neste domingo, o lusitano Ruben Guerreiro (da equipe EF) venceu a nona etapa da grande volta ciclística, entre San Salvo e Roccaraso, 207km. Para alegria dos Patrícios, João Almeida (Da Quick-Step) chegou 1m56s atrás do pelotão e conseguiu manter a liderança geral (Maglia Rosa). Com isso, Portugal - país tradicional no ciclismo, mas com poucos grandes momentos no pódio - vive o seu dia mais glorioso na história deste esporte.
A etapa, com quatro montanhas categorizadas e realizada sob chuva ou garoa em parte do percurso, foi muito dura. Como esperado, a fuga iniciou um ataque a abriu boa vantagem para o pelotão principal. Como o grupo da Maglia Rosa não atacou na penúltima montanha, ficou nítido que a fuga ficaria com a vitória.
No início da subida, cinco ciclistas faziam o grupo de líderes na fuga. Porém, Ruben Guerreiro e o espanhol Jonathan Castroviejo (Ineos) deram um ataque e deixaram os outros três muito para trás. Nos 200m finais, Guerreiro, em plena subida, fez um último ataque, não correspondido pelo rival, e cruzou com boa vantagem, comemorando e gritando e celebrando ao estilo Cristiano Ronaldo, o clássico eu "eu estou aqui".
Vale destacar que embora já tenha sido campeão português em 2017, Guerreiro jamais tinha vencido uma etapa ciclista fora de seu país. Guerrero completou a prova com 5h41m20s, oito segundos na frente de Castroviejo. O terceiro colocado o foi o dinamarquês Mikkel Bjerg, da Emirates, 1m08s atrás do português.
- Finalmente! Foi fantástico. E esteja certo de que nos próximos episódios deste Giro vamos dar tudo por Portugal - disse Guerreiro.
Almeida, o Maglia RosaJoão Almeida chega exausto, mas se mantém em primeiro lugar geral e dono da Maglia Rosa. POrtugal faz barba e cabelo no Giro-2020  (AFP)Para a festa ficar completa para os portugueses, 1m56s depois do líder chegou João Almeida. Com muito esforço, mas no meio do bolo do grupo principal. Assim, manteve a Maglia Rosa na liderança, com o tempo total de 35h35m50s, com 40s de diferença para o novo vice-líder, o holandês Wilco Keldermann (Sunweb). O espanhol Pello Bilbao (Astana) caiu para o terceiro lugar, com deficit de 43s. O ciclista que é considerado o favorito da edição 2020, o italiano Vicenzo Nibali (Da equipe Trek e duas vezes campeão do Giro) está em quinto, com 55s de diferença para Almeida. Vale citar que o grande rival de NIbali, Geraint Thomas (Ineos) teve uma queda que resultou numa microfratura lombar na terceira etapa e abandonou a prova.
A próxima etapa do Giro da Itália ocorrerá na terça-feira, já que nesta segunda será o dia da primeira folga dos ciclistas. A prova terá 200km e será entre Lanciano e Tortoreto, de 177km, e montanha e com possibilidade de vitória da fuga mais uma vez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados